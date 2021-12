Pelé tranquiliza os fãs após ser internado: Não se preocupem

10/12/2021 | 11:10



Logo depois de dar um susto nos fãs, Pelé usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde. Quase dois meses após retirar o tumor no colón, o ex-jogador de futebol voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No entanto, o craque disse que está bem e segue com a quimioterapia.

Amigos, desde o dia 30 de setembro, quando eu saí do hospital, vocês sabem que eu tenho feito pequenas sessões de quimioterapia como parte do meu tratamento. Hoje eu estou no Albert Einstein fazendo a última sessão de 2021. Eu quis dividir essa conquista com vocês. Afinal, toda pequena vitória é um motivo para comemorar, não acham? Vou aproveitar essa chance para fazer uma nova bateria de exames, então vou ficar alguns dias por aqui. Não se preocupem, eu estou apenas me preparando para as festas de final de ano!