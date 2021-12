Netflix e Amazon contra a rapa: veja como está o mercado de streaming no Brasil

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



10/12/2021 | 10:55



Com a crescente entrada de novos serviços de streaming no mercado brasileiro, nomes como Netflix e Amazon Prime Video começam a perder espaço. De acordo com o excelente serviço JustWatch (o 33Giga já falou dele aqui), as duas gigantes perderam, ambas, 1% nos últimos dois trimestres.

Os dados são dos usuários do próprio JustWatch, que indica que, nas terceiras e quarta posições dos streamings de vídeo mais assinados do Brasil estão Disney+ e HBO Max, respectivamente. Abaixo, você consegue os gráficos com os últimos dados a respeito do assunto.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

As imagens são de divulgação do JustWatch.