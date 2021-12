Maior árvore de Natal do mundo é acesa na Itália

10/12/2021 | 10:40



A maior árvore de Natal do mundo foi acesa na cidade de Gubbio, aos pés do Monte Ingino, no centro da Itália, em uma cerimônia que reconheceu a importância da associação Italiana dos voluntários doadores de sangue (Avis) durante a pandemia de covid-19. "Achamos importante reconhecer publicamente o grande esforço feito pela Avis nos últimos dois anos para lidar com o vírus", disse Giacomo Fumanti, presidente do comitê "Alberaioli", durante a inauguração da árvore.

A árvore natalina possui 750 metros de altura e é composta por 700 pontos de iluminação, que delineiam sua forma no Monte Ingino. Somente a estrela cadente, localizada no topo, é desenhada por 200 pontos de luz.

A enorme instalação cobre uma área de 130 mil metros quadrados, equivalente a mais de 15 campos de futebol. Ao todo, são 300 luzes verdes para criar a imagem da árvore e 400 coloridas para preencher a decoração.

Na cerimônia, o bispo de Gubbio, Luciano Paolucci Bedini, observou que a "iluminação deste ano nos faz procurar outros motivos de recuperação". "No topo da árvore, está a basílica do padroeiro Ubaldo, que nos lembra que se estivermos juntos, unidos, podemos passar por qualquer tribulação".

A árvore é montada há 41 anos e desde 1991 é reconhecida pelo Guinness Book of Records como a maior árvore de Natal do mundo. Por estar em uma montanha, pode ser vista de vários locais da cidade até o fim de semana seguinte ao dia 6 de janeiro de 2022.