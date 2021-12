Sabrina Sato sobre sexo após maternidade: Não sinto mais vontade de fazer todos os dias

10/12/2021 | 09:10



Sabrina Sato mandou a real em seu casal no Youtube e revelou como está a vida sexual com o marido - Duda Nagle. Em conversa com Bianca Andrade e Mônica Martelli, a apresentadora compartilhou que após a maternidade passou a sentir menos vontade de ter relações sexuais todos os dias.

- Depois que eu casei e tive filho, tive que perguntar para as minhas amigas, como é que estava. Porque antigamente eu era foguenta, se beijei já?Era assim, meu jeitinho. Aí casei com um cara por quem sempre tive muita paixão. Principalmente na gravidez, não tinha isso de todos os dias, impossível pra mim. E a gente casou na gravidez, morou junto na gravidez. Tive neném e agora estamos em uma fase que estamos tentando nos entender, a gente senta e conversa, porque, de verdade, não sinto mais vontade de fazer todos os dias.

Recentemente, segundo o jornal O Dia, Duda chegou a comentar que tem vontade de ter o segundo filho, mas ainda está se acertando com a esposa.

- Tenho muita vontade de ter mais filhos. Mas a gente é meio enrolado para programar as coisas, desde o lazer do fim de semana, até uma gravidez. Tanto que a Sá engravidou quando eu estava começando a aprender a mexer no aplicativo que mapeia o ciclo menstrual.

Duda e Sabrina são pais de Zoe, de três anos de idade.