Boninho se diverte ao tomar terceira dose da vacina contra a Covid-19

10/12/2021 | 09:10



Boninho tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19 na quinta-feira, dia 9, e aproveitou para brincar com a equipe que trabalhava no local. Uma mulher pediu uma vaga no Big Brother Brasil e o diretor do reality show da Globo foi sincero.

No vídeo divulgado nas redes sociais, Boninho é gravado pela esposa, Ana Furtado, enquanto confere a vacina. Ao fundo é possível ouvir o burburinho entre algumas mulheres.

- Eu voto em você, comenta uma delas.

- Só aquele contrato lá, minha filha, compro minha casa, dispara outra.

Ana então comenta que Boninho está fazendo sucesso e todo mundo quer uma vaga no Big Brother.

- Eu vou botar, prometo que, agora não dá, mas ano que vem eu prometo que eu boto. Vou correr atrás de alguém, afirma ele para a mulher.

Ela então avisa:

- Rinaldo De Lamare, hein, Boninho! Rinaldo De Lamare!

O diretor debocha:

-Ih, tá veinha já!