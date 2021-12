Atriz de Maria do Bairro morre aos 82 anos de idade

10/12/2021 | 09:10



Carmen Salinas morreu aos 82 anos de idade após ficar internada por um mês no hospital da Cidade do México por conta de uma hemorragia cerebral, causada por hipertensão.

A atriz, que contracenou ao lado de Thalía em Maria do Bairro, estava em como profundo desde então, mas não resistiu.

Com profunda dor, comunicamos que a atriz Carmen Salinas faleceu em 9 de dezembro de 2021, disse a família em comunicado.

No mesmo dia, Vera Maria Monteiro morreu aos 73 anos de idade no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro. A atriz, que participou de Desalma e Etâ Mundo Bom, ficou internada por 15 dias e não resistiu devido complicações por enfisema pulmonar.