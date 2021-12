Grizzlies ofuscam noite histórica de LeBron James com vitória sobre os Lakers

10/12/2021 | 08:50



Em uma noite histórica para LeBron James, o Memphis Grizzlies estragou a festa e derrotou o Los Angeles Lakers por 198 a 95, no ginásio FedExForum, em Memphis, na rodada de quinta-feira da temporada regular da NBA. No jogo em que o astro da equipe da Califórnia conseguiu seu 100.º "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) na carreira, os donos da casa triunfaram mesmo sem sua dupla titular de armadores, formada por Ja Morant e Dillon Brooks.

O primeiro, que não joga desde o mês passado por conta de torção no joelho, entrou nos protocolos de saúde e segurança da NBA no começo da semana. Em relação a Brooks, a equipe anunciou uma hora antes da partida que o atleta também entrou nos protocolos contra a covid-19. Pelos Lakers, Rajon Rondo continua fora da equipe, desta vez com problemas estomacais.

Para o triunfo, os Grizzlies contaram com grande partida de Jaren Jackson Jr. O pivô anotou 25 pontos, cinco rebotes e três roubos de bola. O ala Desmond Bane também teve ótima atuação com 23 pontos, três assistências, dois roubos de bola e um toco.

Pelos Lakers, LeBron James teve uma noite histórica com 20 pontos, 11 assistências e 10 rebotes na partida. Além disso, Anthony Davis marcou 22 pontos, oito rebotes, um roubo de bola e um toco. O armador Avery Bradley teve 10 pontos, dois roubos de bola e um toco.

Na Filadélfia, o Utah Jazz derrotou o Philadelphia 76ers pelo placar de 118 a 96, no ginásio Wells Fargo Center. A equipe de Sal Lake City contou com uma boa atuação coletiva ao ter oito atletas anotando pelo menos 10 pontos e alcançou sua sexta vitória seguida.

O destaque da partida foi o pivô francês Rudy Gobert, que obteve 17 pontos e 21 rebotes, além de dois tocos e uma assistência em pouco menos de 29 minutos em quadra. Donovan Mitchell contribuiu com 22 pontos, seis assistências e dois roubos de bola e viu Hassan Whiteside vir bem do banco para encerrar a noite com 14 pontos, 10 rebotes e dois tocos. Pelos 76ers, Joel Embiid chamou a atenção com 19 pontos, nove rebotes e três roubos de bola.

No Texas, o San Antonio Spurs venceu o Denver Nuggets por 123 a 111. Jogando em casa, não ficou atrás do placar em nenhum momento e soube administrar bem a vantagem conquistada no primeiro quarto. Com um ataque inteligente e uma defesa muito forte, garante um triunfo importante para seguir na busca de uma vaga nos playoffs.

Pelos Spurs, destaque para um trio de armadores que liderou a equipe. Derrick White foi o cestinha ao marcar 23 pontos, além de pegar mais seis rebotes. Dejounte Murray foi muito bem também e flertou com o "triple-double", terminando a noite com 20 pontos, oito rebotes e nove assistências.

Já pelos Nuggets aconteceu o oposto e os destaques vieram do garrafão (apesar de jogarem bastante fora dele também). O pivô sérvio Nikola Jokic teve um "triple-double" de 22 pontos, 13 rebotes e 10 assistências.

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Sacramento Kings

Indiana Pacers x Dallas Mavericks

Atlanta Hawks x Brooklyn Nets

Toronto Raptors x New York Knicks

Houston Rockets x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Boston Celtics