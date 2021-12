Testamos: Novo Kindle Paperwhite é ótimo upgrade para a versão de 2018

Marcella Blass

Lançado em setembro, o Novo Kindle Paperwhite trouxe uma série de aprimoramentos para o modelo – que chegou ao site com preço sugerido de R$ 649. Entre seus destaques estão a tela maior, o ajuste da temperatura da luz e o carregamento USB-C. O 33Giga testou a novidade e te conta se vale a pena investir no novo leitor digital da Amazon.

Repaginada geral

Um dos pontos altos do Novo Kindle Paperwhite é o makeover que ele passou desde sua última versão, de 2018 – que já era bem agradável, como o 33Giga apontou na época. A novidade conta com tela de 6,8″ (enquanto o modelo antigo tinha 6″) do tipo lisa. Isso é, o relevo entre o display e a borda é bem sutil (10mm), dando uma sensação quase de tela plana.

O Novo Kindle Paperwhite também ganhou um upgrade em sua iluminação embutida. São 17 LEDs dedicados a oferece uma leitura confortável e adequada tanto para o dia quanto para a noite, assim como em ambientes com luz do sol direta. E, para completar a experiência, o modelo traz o ajuste de temperatura da tela, que permite deixá-la mais natural ou mais alaranjada dependendo da iluminação do ambiente.

Com padrão USB-C, a novidade ainda garante carregamento rápido. Levando cerca de 2,5 horas para atingir a carga máxima se conectada a um adaptador de 9W ou mais.

Raio-X Nome: Novo Kindle Paperwhite

Tela: 6,8”

Resolução: 300 ppi

Conectividade: Wi-Fi

Dimensões (em milimetros): 174 x 125 x 8,1 mm

Peso: 205 g

Cor: preto

Pontos positivos: visual repaginado, tela lisa e ajuste temperatura da iluminação embutida

Pontos negativos: a tela continua sofrendo com marcas de dedo

Preço sugerido: R$ 649

Crédito: Divulgação/Amazon O Novo Kindle Paperwhite também é à prova d’água. O modelo oferece classificação IPX8 de impermeabilidade (até 60 minutos e 2 metros de profundidade em água doce)

Experiência de leitura

Os 17 LEDs da tela de 6,8″ em parceria com o ajuste de temperatura da iluminação oferecem leitura personalizada em qualquer ambiente. Se muito claro, a luminosidade no máximo (e o display antirreflexo) entregam boa visualização. O mesmo acontece no escuro, com a possibilidade de deixar a luz mais alaranjada e confortável aos olhos.

Vale a pena?

Em 2019, o 33Giga considerou o Kindle Paperwhite (2018) como o aparelho de melhor custo-benefício entre os leitores digitais da Amazon. E mesmo com o aumento de preço entre as versões, o Novo Kindle Paperwhite continua sendo a melhor opção para investir. Isso porque, com visual e experiência repaginados, ele se aproxima ainda mais do Kindle Oasis, modelo mais top e mais caro (cerca de R$ 1.300) da família.