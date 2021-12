Economia,emprego e terceira idade

Jeferson José da Conceição



10/12/2021 | 08:18



Segundo o IBGE, a partir de 2039 o Brasil terá mais idosos que crianças. No Grande ABC, a estimativa é que as pessoas idosas superem as crianças já em 2025. A região antecipará em quase 15 anos uma tendência a se verificar em todo o País. De todo modo, estima-se que até 2025 um a cada quatro brasileiros terá mais de 65 anos.

O crescimento da participação dos idosos no total da população tem várias consequências. Entre elas, o aumento da demanda por serviços públicos voltados à terceira idade; a geração de mais oportunidades de negócios voltados à terceira idade; a necessidade da criação de empregos para esse público; as maiores pressões sobre a área da saúde voltada aos problemas e tratamentos específicos do público desta idade, entre outros efeitos.

No caso do mercado de trabalho, o País ainda carece de gerar empregos para a população das faixas de idade mais altas (acima de 40 anos). Isso, num contexto em que a reforma da Previdência estabeleceu a idade mínima de aposentadoria de 62 para as mulheres e 65, homens. Por conseguinte, é fundamental gerar empregos para as faixas etárias mais altas. Mas o mercado e as empresas estão longe de estarem preparados para isso. Ao contrário. Há hoje uma exclusão das populações acima de 40 anos. Quanto maior a idade, maiores as dificuldades de geração de emprego e inclusão destes trabalhadores no processo de trabalho das empresas. E o que é pior: esta exclusão ocorre no momento no qual estes trabalhadores e trabalhadoras alcançam a sua maturidade laboral.

Os impactos do envelhecimento da população trazem também uma série de mudanças nos relacionamentos familiares, nos padrões e preferências de consumo da população, nas demandas sobre os serviços de saúde em determinadas áreas especializadas, bem como na área do entretenimento e turismo.

Evidentemente, o aumento da expectativa de vida e da idade média da população traz igualmente mais demandas de serviços de saúde e de assistências especializadas, que, muitas vezes, são de maior custo. Há necessidade de mais profissionais especialistas também.

Manter uma vida social e econômica ativa na terceira idade é também um dos desafios. Isso requer que a pessoa idosa esteja envolvida em projetos, sejam voluntários ou remunerados, e tenha qualidade de vida por meio da realização de exercícios e boa nutrição. É preciso também que a pessoa idosa não se isole nem seja isolada, bem como participe de grupos e relacionamentos sociais, que os ajude a se sentirem vivos e participantes de interações humanas.</CW>

O País precisa se preparar para este novo quadro. Um país não estará preparado se, por exemplo, não gerar empregos para as pessoas das faixas etárias mais altas. Registre-se que os gastos do País com a Previdência tendem a aumentar, exatamente em virtude da maior proporção de pessoas que estão em vias de se aposentar. Com a maior longevidade da população, os gastos com os aposentados aumentam naturalmente.

Importante também atentar-se para o fato de que o envelhecimento da população faz surgir novos setores e oportunidades de negócios ligados ao atendimento da população mais idosa, tais como os de cuidadores de idosos, lazer e entretenimento, turismo etc. Por meio dos centros públicos de intermediação de mão de obra, as administrações públicas podem dialogar com as empresas para que estas disponibilizem vagas de trabalho para as pessoas da terceira idade. Estas administrações também devem, entre outras ações, preparar nova legislação de apoio à pessoa idosa, formar quadros técnicos especializados no assunto, discutir secretarias e estruturas específicas para tratarem do assunto, preparar as escolas para ministrarem cursos específicos dirigidos aos interesses dos idosos. É preciso uma política que estimule a geração de empregos para as pessoas da terceira idade; redesenhar a política de preços e subsídios de mercados como saúde suplementar para a terceira idade; remédios; aprofundar o Estatuto do Idoso; incentivar a participação dos idosos em novas áreas de informação, lazer e entretenimento.

O conteúdo desta coluna foi elaborado pelo professor e coordenador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Jefferson José da Conceição.