Khloé Kardashian posa mostrando o dedo do meio após suposta nova traição do pai da sua filha

10/12/2021 | 08:10



Khloé Kardashian parece ter mostrado qual seu humor após as notícias de uma nova suposta traição envolvendo Tristan Thompson, pai de sua filha.

No Instagram, a socialite compartilhou uma foto em que aparece mostrando o dedo do meio. Ela não expôs as motivações por trás da divulgação da foto e na legenda do post apenas colocou o nome do prêmio People?s Choice Awards, onde foi feita a imagem.

Os seguidores, no entanto, entenderam o recado e mandaram mensagens elogiando a publicação e a energia de Khloé, que tem vivido uma nova polêmica por conta das notícias envolvendo Tristan.

A imprensa internacional revelou que o jogador de basquete vem sendo processado por uma personal trainer, que exige o pagamento de pensão alimentícia e uma série de indenizações pelos gastos dela com um bebê recém-nascido, fruto do relacionamento com o atleta.

A especulação se dá pelo fato de que a mulher engravidou na época em que Tristan e Khloé ainda estavam juntos. Os dois teriam ficado cerca de cinco meses juntos e o jogador até teria pedido que ela abortasse.