Prefeito de Mauá dá 50% de desconto no ISS da Suzantur

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), concedeu 50% de desconto no ISS (Imposto Sobre Serviço) da empresa de ônibus Suzantur, concessionária do transporte público municipal, reduzindo a alíquota de 4% para 2%. Para assegurar o benefício apenas à viação, sem indicar qualquer contrapartida ao município, a administração do petista enviou projeto de lei em regime de urgência à Câmara Municipal.

Dos 23 vereadores, apenas Sargento Simões (Podemos) e Admir Jacossumi (Patriota) votaram contra. Com a medida, a administração abre mão de receita da ordem de R$ 3 milhões ao ano. A própria Prefeitura confirma que a renúncia fiscal mensal, a partir desse benefício, alcança R$ 240 mil.

A justificativa apresentada pelo governo no documento enviado aos vereadores foi a de que a empresa de ônibus foi impactada pela pandemia da Covid-19, com redução no número de passageiros, que teria causado a queda de arrecadação da companhia. “É necessário a adoção de medidas que garantam o equilíbrio e a operacionalidade do sistema e, consequentemente, garantir aos munícipes o direito à mobilidade urbana”, alegou a Prefeitura de Mauá no projeto, que foi aprovado a toque de caixa em primeira e segunda votações, no dia 18 de novembro.

No entanto, ao Diário, o governo de Marcelo Oliveira deu outra explicação para o projeto que reduz a cobrança do ISS da Suzantur, mas que não beneficia nenhuma outra empresa de Mauá: “Após diversas rodadas de negociação, iniciada no começo deste ano, concluiu-se pela redução da alíquota do ISS como forma de garantir o reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão. Em contrapartida, a concessionária deve cessar a demanda judicial, evitando, assim, novos bloqueios financeiros e eventuais indenizações futuras”. Nada disso consta no documento enviado à Câmara.

No começo do ano, a Suzantur pediu na Justiça reposição de perdas econômicas. À época, a gestão pagou R$ 2 milhões, mas conseguiu reverter a situação. O desconto anual do ISS é muito superior ao próprio valor alegado pela empresa como prejuízo por causa da pandemia. No projeto, não há prazo de duração da redução de 50% do imposto para a concessionária de ônibus.

Para Sargento Simões, “é estranho” o fato de a administração não ter incluído na medida comerciantes, que também foram impactados pelo isolamento físico. “Por que só a Suzantur recebeu esse benefício da Prefeitura, sendo que diversos comerciantes sofreram com a pandemia? Vou recorrer ao Ministério Público para que a lei seja revista.”

O próprio vereador apresentou projeto de lei, em fevereiro, suspendendo pelo prazo de 120 dias a cobrança de impostos para empresas que foram obrigadas a fechar as portas por um período na pandemia. Mas o prefeito vetou, sob a alegação de que a medida traria “risco de grave lesão das finanças do município”.

O ingresso da Suzantur, de propriedade de Claudinei Brogliato, em Mauá, se deu em outubro de 2013, no primeiro ano do governo Donisete Braga (PDT). Na ocasião, outras companhias dividiam a operação das linhas do município, a Cidade de Mauá e a Leblon, que tiveram os contratos rompidos. O Paço mauaense, então, assinou acordo emergencial com a Suzantur e encaminhou novo certame, vencido pela empresa. Desde então, a Suzantur vem descumprindo sistematicamente termos do contrato, como operar com número de ônibus abaixo do determinado pela administração e com frota com idade acima do permitido.

