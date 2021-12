Do Diário do Grande ABC



09/12/2021 | 23:59



Pioneiro em fomentar arte em espaço de trocas de conhecimento contra o costumeiro apagamento da cultura preta, o Museu Afro Brasil nasceu na cidade de São Paulo em 2004 em meio à velha e traiçoeira ambiguidade brasileira do preconceito, do racismo e da impunidade que assolam esse torrão nacional nesses mais de 400 anos de atrasos. Apesar da sua essencialidade, foram anos de dura luta, a partir da ideia de criá-lo, da ex-prefeita Marta Suplicy, no último ano de seu mandato, à busca por seu pertencimento municipal e seus contrários. E agora, já há 12 anos, por iniciativa do ex-governador José Serra, organização social de cultura tem garantido a continuidade do museu, resistindo bravamente à imposição de cultura predominantemente branca e ainda hoje escravocrata.



O pioneirismo desse espaço cultural começa com os fundamentos do livro A Mão Afro-Brasileira, feito para celebrar os 100 anos da abolição, que andou pelo mundo mostrando a grande contribuição dos africanos e dos afro-brasileiros na construção da identidade nacional e em todas as áreas do conhecimento, da cultura, da ciência, produzindo, ainda e ao mesmo tempo, riquezas nos diferentes períodos da vida brasileira. A denúncia do assassinato brutal de George Floyd e as grandes manifestações do povo norte-americano contra o crime daquele policial sobre seu pescoço, que mostraram o tal racismo estrutural, fazendo surgir o brado de milhares em manifestações por todo o país proclamando que ‘vidas negras importam’, escancararam os olhos cerrados da vida nacional brasileira e a ambiguidade que paira sobre os negros e brancos daqui.



Celebremos, pois, a existência do Museu Afro Brasil, cuja ideologia é politicamente contra o apagamento de homens e mulheres que desafiaram, com seus comprometimentos, a fazer do Brasil sua esperança como legado histórico e a construir País capaz de reconhecer o quanto significaram as mudanças culturais e sociais desse torrão nacional. O que se conta nesses espaços do Pavilhão Manoel da Nóbrega do Parque Ibirapuera, construído pelo arquiteto Oscar Niemeyer por meio das mais de 8.000 obras do seu acervo ímpar no mundo, é que isso, sim, é ‘coisa de preto’; do navio ao trabalho, da criação artística dos escultores, pintores, poetas, entre outros. A arte africana poderia ter vindo por meio dos artistas no navio negreiro, assim como os orixás, fato de resistência da vida espiritual de todos nós, afro-brasileiros.



Esse museu tem por ética tocar na autoestima do nosso povo, o que, aliás, vale lembrar agora mesmo, quando outros museus e galerias de arte desta cidade saem das suas tipologias e conceitos, para se engajar nesse míster do conhecimento, da arte e da história de todos para todos.



Emanoel Araujo é artista plástico, fundador, diretor e curador do Museu Afro Brasil.



PALAVRA DO LEITOR

São Caetano

Antes modelo de cidade, bem falada em todos os cantos, com educação e saúde de qualidade, hoje São Caetano virou motivo de piada e com frequentes más notícias, principalmente à população, vindas de onde deveria ser o contrário, da Prefeitura (Política, ontem). Se o homem que está na cadeira para administrar o município não tem capacidade e tem colocado tudo a perder, por que ainda está no poder? Nem votado para isso ele foi! Ou, melhor ainda, por que não pede para sair, já que é notório que não tem condições? O interino é muito ruim, despreparado, inexperiente. Chega de improvisos! São Caetano e os são-caetanenses não merecem essa situação!

Marcelo Lupi Trancozo

Mauá



Dúvida

Sabemos que a vacinação é ato de proteção a si e ao próximo. Por isso as exigências de comprovação de se estar vacinado serem necessárias. Afinal, embora seja possível pegar o vírus mesmo assim, as chances de casos graves e fatais caem consideravelmente. Minha dúvida: caso, mesmo estando vacinada, venha a pegar Covid-19 de alguém que se recusou a tomar a vacina, posso processá-lo por riscos à saúde pública? E às autoridades negacionistas?

Tânia Tavares

Capital



Brasil

Destaco no Brasil duas fontes, uma positiva, outra negativa. A positiva é a que produz riqueza, educação, empregos e renda, a exemplo da agropecuária, escola, indústria e comércio, como muitas outras. A negativa é que só gera despesa e dificulta a governabilidade, com destaque para os fundos político e partidário, que são fábricas, geradores de número excessivo de partidos políticos dependentes dos bilhões de reais recebidos para inviabilizar o funcionamento governamental, quando três partidos são suficientes para abrigar centro, direita, esquerda e manter o espírito democrático. Tais fundos são cânceres que afetam o Brasil ao inviabilizar a governabilidade. Extinguir esses fundos, além de economizar, é bom começo para dispormos do Brasil que sonhamos.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Ainda?

Informo à Prefeitura de Santo André que a tampa de boca de lobo na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, em frente à Travessa Cervantes, na Vila Silvestre, ainda não foi arrumada. Os moradores do local continuam sofrendo com o barulho dos carros quando passam sobre a tampa solta. Ao não se importar com nosso problema a Prefeitura está deixando claro que devemos repensar o voto na próxima eleição.

Samuel Maia

Santo André



Carrefour

Escrevo para reclamar do mau atendimento prestado aos consumidores pelo Carrefour localizado à Avenida Presidente Kennedy, em Indaiatuba, Interior. Desta vez, o mau atendimento, que já se tornou praxe na unidade, partiu de uma caixa que obrigou minha mulher a passar quatro garrafas de 1,5 litro de água pela esteira, afirmando que seguia orientação da gerência. Minha mulher, como sofre de bursite e é idosa, perguntou se podia colocar na esteira apenas uma garrafa, com a esperança de que a caixa registrasse as outras três que estavam à vista no carrinho de compras, mas a funcionária se negou a permitir a operação. Aliás, a falta de treinamento nos funcionários é visível não só no atendimento a idosos como aos consumidores em geral, que são constrangidos com picuinhas e observações descabidas. Sem contar que é comum consumidores reclamarem do cheiro de carne deteriorada quando passam pelo açougue. Espero que estas queixas sirvam para melhorar a qualidade no atendimento ao consumidor no Carrefour.

Adelto Gonçalves

Indaiatuba (SP)