Bob Esponja Calça Quadrada ganha loja online oficial

O segundo melhor desenho animado de todos os tempos – Bob Esponja Calça Quadrada – acaba de ganhar uma loja oficial no Brasil. Trata-se da www.bobesponjashop.com.br.

Diretamente do universo das animações, os fãs da esponja-do-mar mais icônica do mundo poderão adquirir produtos oficiais vindos direto da Fenda do Biquíni no site Bob Esponja Shop, lançado pela Nickelodeon.

Bob Esponja Shop

Camiseta infantil >> R$ 59,90

Camiseta adulto >> R$ 69,90

Caneca >> R$ 45,90

A loja de Bob Esponja Calça Quadrada terá uma coleção nova a cada mês. Os produtos estão divididos nas categorias infantil e adulto. Para o lançamento, serão disponibilizadas cinco coleções inspiradas nos temas dos episódios de maior sucesso com camisetas e canecas. Confira abaixo mais detalhes sobre cada uma delas.

A Coleção Classic traz produtos dos principais personagens do desenho , com características simples, traços e posições clássicas, nas cores mais usuais, garantindo total identificação com o desenho.

A Coleção Tiki tem peças inspiradas no Havaí dos anos 20 que virou febre em todo o mundo, evidenciando a cultura local e todo o universo das suas ilhas paradisíacas. A música, as artes e o imaginário popular da vida na praia marcam essa época e inspiram as criações dessa coleção.

No melhor estilo das praias californianas dos anos 1970 e 1980, os produtos que representam o melhor da cultura praiana com surf, alegria e alto astral fazem parte da Coleção Beach .

Aproveitando toda a brincadeira e espontaneidade da internet, a Coleção Meme traz os personagens em situações inusitadas e alguns dos melhores memes inspirados nos episódios da animação.

Na Coleção TV , os produtos foram inspirados em frames de TV, com temática dos episódios e elementos importantes como câmeras, efeitos e poses.

Já as canecas trazem variadas ilustrações de Bob Esponja e seus amigos em diversos momentos na Fenda do Biquini.

Agora, só falta um e-commerce de A Vida Moderna de Rocko.