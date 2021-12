Ana Hickmann mostra decoração de Natal de sua casa no interior de São Paulo

09/12/2021 | 16:10



A apresentadora Ana Hickmann está preparadíssima para receber o Natal! A decoração natalina de sua casa, localizada no interior de São Paulo, em Itu, ficou baseada nas cores que simbolizam a saúde e esperança.

E ela escolheu esse tema justamente para homenagear o seu marido, Alexandre Correa, que lutou contra um câncer no pescoço, que já estava em estado de metástase, no fim do ano passado.

Tivemos um Natal difícil no ano passado e sei que este ano ainda será difícil para muitas famílias. Por isso, escolhi saúde e esperança, porque simbolizam o meu agradecimento pela saúde do Ale e o meu desejo para que as pessoas retomem suas rotinas, seus trabalhos e reconquistem a felicidade no ano que vem, desejou Ana, em entrevista para a revista Casa Vogue.

A artista ainda afirmou que resolveu reaproveitar os enfeites que já tinha em casa para fazer a decoração de Natal deste ano.

Tenho muitos arranjos natalinos no meu acervo. Reaproveitei grande parte e criei a composição deste ano. Fiz a guirlanda nas cores e no tamanho que eu queria e eu mesma preenchi toda a árvore de Natal que está na minha sala, conto