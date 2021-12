Glória Maria relembra tumor no cérebro: Eu vivo de realidade

09/12/2021 | 16:10



Glória Maria abriu o coração e falou sobre a vida pessoal à revista GE. Durante a entrevista, relembrou a doença que teve em 2019 e entregou que não foi educada para casar.

Ninguém me educou para casar e ter um marido. Minha família me educou para ser livre. Você não pode permitir que te coloquem correntes, começou.

Eu não quero ficar eternamente jovem. Eu quero ficar eternamente bem. É isso que me interessa. Depois do tumor no cérebro, eu não vivo mais de sonhos. Eu vivo de realidade. Tenho muita coisa para realizar. Ganhei mais um prazo de validade' E estou aproveitando de todas as maneiras. Eu tinha trinta por cento de sobreviver, 20 anos de viver sem sequela. É minha vida, é a minha história. É intransferível. Ninguém pode viver por mim. E eu enfrento da maneira que ela se apresenta.

Outro tópico muito importante na vida da apresentadora é a maternidade. Ela é mãe de duas meninas, Maria e Laura:

Hoje, eu tenho certeza que meu papel principal nessa vida, nesta encarnação, é ser mãe. A partir do momento que a gente se encontrou, pronto! A maternidade nasceu na hora. Eu soube que tinha nascido para ser mãe. E mãe delas.