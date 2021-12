De volta à Record TV, Marcio Canuto é escalado para fazer a cobertura do Campeonato Paulista 2022

09/12/2021 | 15:11



Marcio Canuto foi contratado pela Record TV para integrar o time que fará a cobertura do Campeonato Paulista 2022. O repórter estará nas ruas e arquibancadas trazendo histórias dos torcedores e garantindo a animação do público com muito carisma e humor - suas marcas registradas.

Canuto entende como poucos a maneira espontânea e divertida de se comunicar. É uma referência no meio e será um dos principais destaques desta cobertura, disse Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da Record TV, em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa da emissora.

Muito feliz com a contratação, Marcio declarou:

Estou animado, empolgado, super motivado com este retorno ao futebol, participando da equipe de craques montada pela Record para conquistar o Paulistão 2022. A cobertura será sensacional.

Além do repórter, a equipe será composta por Marco de Vargas, Silvio Luiz, Fred Ring, os humoristas Bola e Carioca e o comentarista Zé Luiz.

Vale lembrar que, em 2022, a Record fará a transmissão exclusiva do campeonato, que começa em 26 de janeiro.