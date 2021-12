Sarah Poncio perde a guarda de Josué Marcio: Estou quebrada por dentro

09/12/2021 | 15:10



A assessoria de imprensa de Sarah Poncio, 23 anos de idade, por meio de um comunicado oficial, confirmou que a mãe biológica de Josué Marcio, 2 anos de idade, solicitou a guarda da criança e, com isso, a adoção que tinha sido iniciada pela influenciadora foi interrompida - o pequeno estava sob a tutela da família Poncio desde o ano passado.

De acordo com a assessoria de imprensa, a família da apresentadora e influenciadora digital Sarah Poncio, vem a público se pronunciar sobre a decisão da mãe biológica de Josué Marcio de solicitar a guarda da criança, interrompendo um processo de adoção já em andamento, iniciado por Sarah.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a família Poncio se encontrou em uma situação onde nenhuma família deveria vivenciar: a perda irreparável de uma criança.Ao primeiro contato de olhares, Sarah se sentiu conectada com Josué. A decisão de adotar Josué foi baseada na esperança de resgatar uma criança em situação de vulnerabilidade social, provendo um lar adequado, repleto de amor e carinho.

Todo o processo correu com o respaldo da lei, além de aprovação e bem entendimento de ambas as partes. Dito isso, Josué se tornou uma parte essencial da realidade de Sarah, ele se tornou, de fato, um filho.

O amor de mãe é um sentimento inexplicável e capaz de fazer tudo pelos pequenos. A separação de uma família com o seu bebê é um ferimento que pode jamais ser curado. Sarah agradece as mensagens de apoio e orações feitas através das redes sociais. Seguimos desejando tudo de melhor para o Josué, que sempre terá seu espaço no lar da família Poncio, dizia a nota.

Sarah, por sua vez, revolveu falar sobre o ocorrido por meio das redes sociais nesta quinta-feira, dia 9 - ela fez um longo texto para o pequeno e afirmou estar se sentindo perdida após a decisão de devolverem a guarda de Josué para a mãe de sangue dele.

Nunca pensei que precisaria escrever um texto como este, mas vamos lá... Ninguém consegue explicar o que é ser mãe. Por exemplo, não consigo me visualizar antes dos meus filhos. Eles são, e para sempre serão, uma parte da minha alma. Quando eu encontrei o Josué, eu me tornei mãe mais uma vez. Ao longo de toda nossa experiência, compartilhei todo o amor que pude com esse bebê, que tanto merecia afeto e carinho.

Não importa o que digam, eu serei eternamente sua mãe. Eu cuidei dele com zelo, nutri com afago e vivi sua vida em cada célula do meu corpo. Hoje, me sinto perdida. As imagens parecem borradas e as palavras só barulhos. Eu perdi um filho. Me foi tirado meu filho! Estou quebrada por dentro, como se minha casa tivesse sido invadida e meu lar, que sempre me proporcionou segurança, tivesse sido violado.

Preciso encontrar forças. Meus outros filhos dependem disso. Mas por hora, só consigo orar. Pedir a Deus que acompanhe o meu filho e nunca o desampare. E quando precisar, estarei aqui. Pois uma mãe, jamais deixa de ser mãe. O nosso amor não tem distância, validade ou DNA. O nosso amor, o MEU amor, é incessante, inalterável e infinito, escreveu a irmã de Saulo na legenda da publicação no Instagram.