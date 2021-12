Online e offline: 6 jogos grátis para celular e computador

Da Redação

Do 33Giga



09/12/2021 | 14:55



Com a popularização dos smartphones, uma das melhores maneiras de matar o tempo é por meio dos jogos grátis – incluindo jogar roleta online. Disponíveis nos mais variados tamanhos e gêneros, o catálogo dessas aplicações é gigante e capaz de agradar a todos os tipos de jogadores. Desde os mais casuais até os mais competitivos.

Democráticos, boa parte desses jogos grátis tem configurações adequadas para rodar em praticamente todos os smartphones atuais – mesmo aqueles com especificações técnicas mais básicas ou antigas. Isso garante divertimento e distração para muitas das pessoas que passam horas e horas em trânsito no transporte público, por exemplo.

Mas os jogos para computador também não ficam atrás. Cada vez mais populares entre as pessoas de fora do mundo dos esportes eletrônicos, esse universo ganha grandes títulos dentro das mais variadas categorias todos os anos. Indo desde os clássicos de simulação, como The Sims, até os jogos online de tiro, como Call of Duty e Counter Strike.

Para te ajudar na jornada de descobrir (ou relembrar) jogos grátis para curtir no celular e no computador, o 33Giga fez uma lista especial com alguns dos destaques nesse sentido. Confira:

Jogos grátis para celular

1- Candy Crush (offline)

Sem dúvida um dos jogos online para celular mais populares no Brasil, foi lançado originalmente para o Facebook e se tornou uma verdadeira febre entre pessoas de todas as idades. Um ponto legal é que ele sempre está sendo atualizado com novas dinâmicas e níveis em uma experiência praticamente sem fim.

2 – Free Fire (online)

Jogo de ação, tiro e sobrevivência com partidas que duram 10 minutos. Em cada uma delas, você cai em uma ilha para enfrentar outros 49 jogadores que farão de tudo para sobreviver. Há ainda outros modos nos quais é possível montar equipes e criar estratégias em grupo para ir mais longo no game.

3 – Among Us (online)

No estilo cooperativo, esse jogo é uma experiência de 4 a 15 jogadores que são tripulantes de um veículo espacial. Na história, enquanto a maioria do grupo tenta consertar as avarias sofridas pela nave, uma dupla assume o papel de impostores para atrasar o conserto e matar a tripulação. O objetivo do jogo é descobrir quem são os impostores antes que todos os tripulantes sejam mortos.

Jogos grátis para PC

4 – Counter-Strike: Global Offensive (online)

Apesar de ter sido lançado em 2012, o quarto título principal da família Counter-Strike, que já tem mais de 19 anos, é um dos jogos online para PC mais queridos da atualidade. O jogo de tiro combina versões retrabalhadas de mapas clássicos com novos mapas, personagens e armas na experiência cooperativa consagrada pela franquia.

5 – The Awesome Adventures of Captain Spirit (offline)

Nessa curta história, você assume o controle de Chris, um garoto de 9 anos com imaginação muito fértil. Para fugir de sua realidade melancólica e as questões emocionais do pai, ele cria aventuras imaginárias com seu alter ego chamado Captain Spirit. O jogo é dos mesmos diretores (e universo) da famosa franquia Life is Strange.

6 – Valorant (online)

O jogo de FPS (First Person Shooter, ou tiro em primeira pessoa) é um dos principais jogos online grátis do momento. Ele divide um grupo de personagens com habilidades diferentes em dois grupos que devem escolher entre dois objetivos (ativar uma bomba ou defender o território) para jogar em diferentes mapas. Em partidas de 24 rounds, vence a equipe que fizer 13 pontos primeiro.