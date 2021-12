Após críticas, paróquia retira pedras que afastavam moradores de rua

Arthur Gandini

A paróquia Sant’Anna de Ribeirão Pires, no bairro Santana, retirou na noite de ontem (8) as pedras da sua fachada que afastavam pessoas em situação de rua, impedidas de dormir no local. A existência dos objetos foi denunciada no perfil no Instagram do padre Julio Lancellotti, ativista da Capital pelos direitos da população de rua, e noticiada pelo Diário.

Segundo a assessoria de imprensa da Diocese de Santo André, unidade territorial da Igreja Católica que é responsável pelas paróquias das sete cidades do Grande ABC, os paralelepípedos foram retirados com o auxílio de fiéis que frequentam a paróquia.

A polêmica em torno das pedras teve início no dia 4 com a publicação de foto da fachada da paróquia nas redes sociais. A postagem, até o momento, reuniu mais de 1.400 comentários com críticas à atitude do templo católico de afastar ao invés de acolher os sem-teto.

O Diário noticiou a repercussão e questionou a Diocese sobre o ocorrido. A versão oficial é de que a polêmica se trata de um mal-entendido, já que a obra teria a função de evitar o estacionamento de carros de clientes de bar que fica próximo ao local. Nas redes sociais, fiéis se dividiram entre concordar com o motivo apontado e entre a alegação de que a fachada da paróquia não oferece espaço suficiente para que veículos sejam deixados.

O padre Leandro Alves, responsável há dois meses pela administração da paróquia, diz que a comunidade do templo católico prefere não comentar mais o assunto. Trabalhadora de comércio próximo à paróquia relatou ao Diário que costumava presenciar pessoas em situação de rua na fachada do local antes da colocação dos paralelepípedos. O bispo diocesano, dom Pedro Carlos Cipollini, afirmou ter conhecimento das pedras após a publicação da reportagem pelo Diário. O religioso também citou a questão dos veículos e chegou a questionar se os locais onde foram colocados os paralelepípedos não pertenciam a supermercado próximo ou à Prefeitura da cidade.

A equipe de reportagem questionou a diocese se as demais paróquias da região devem receber uma orientação para que evitem realizar obras similares. Também indagou o que passará a ocupar o espaço da fachada, agora que as pedras foram retiradas, e se a paróquia irá dialogar com o bar próximo em relação ao estacionamento de veículos. A diocese não havia se posicionado até o momento da publicação dessa matéria.

Na manhã de terça-feira (08), uma agência da Caixa de Porto Alegre (RS) retirou pedras da sua calçada após repercussão também nas redes sociais. Segundo Ariel de Castro Alves, especialista em direitos humanos, casos pelo País de instalação de objetos para afastar pessoas sem-teto têm levado câmaras de vereadores a aprovarem projetos de lei com a proibição da instalação das pedras. “São obras hostis, que visam excluir ainda mais a população de rua”, opina.

Também tramita na Câmara dos Deputados o PL (Projeto de Lei) 488/21, do deputado Joseildo Ramos (PT-BA), que pretende proibir a prática.