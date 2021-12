Festival Primavera Sound anuncia primeira edição no Brasil

09/12/2021 | 14:40



Depois de ter edições confirmadas no Chile e na Argentina, o Primavera Sound virá para São Paulo. A primeira edição brasileira do evento, que ainda não divulgou atrações nem valores de entrada, será entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro de 2022. A organização informa, também sem mais detalhes, que o festival "irá ocupar várias partes da cidade ao longo da semana e, nos dias principais, focará sua programação no Distrito Anhembi".

A edição vai ocupar os 400 mil metros quadrados do Distrito Anhembi. Os organizadores acreditam que o espaço do Anhembi, na zona norte da cidade, lembra muito o Parc del Fòrum, local onde o Primavera é realizado em Barcelona, há 19 anos. "Com esta nova aventura além mar, o Primavera Sound exportará seus pilares básicos que, após 19 edições, sustentam o festival de Barcelona: sustentabilidade, igualdade de gênero, compromisso social e integração urbana", diz o texto enviado pela assessoria de imprensa do evento.

"O Primavera Sound tinha que ser em São Paulo. É uma cidade com uma energia incrível que vive a música de uma forma que raramente vi na minha vida", diz no mesmo texto Gabi Ruiz, diretor do Primavera Sound. "O fato de o Anhembi lembrar tanto o Parc del Fòrum o torna ainda mais especial, porque é como estar em casa. É um lugar onde se respira música em todos os lugares: tem o Sambódromo, tem o auditório onde todos os grandes nomes da música brasileira já se apresentaram... Tudo se encaixa."

O evento informa que em breve vai começar a revelar as atrações. É sabido que ele tem como destaque bandas e artistas do mundo pop e de tendências underground do rock e da dance music.