Murilo Huff compartilha foto de Léo conhecendo o Papai Noel

09/12/2021 | 13:11



Na última quarta-feira, dia 8, Murilo Huff levou o filho Léo, fruto do relacionamento do cantor com Marília Mendonça, para conhecer o Papai Noel e compartilhou o momento no Instagram. O encontro ocorreu em um shopping de Goiânia e encheu o coração dos internautas de fofura.

Nas fotos, o pequeno, que completará dois anos de idade na próxima quinta-feira, dia 16, encanta ao posar para o registro no colo do pai.

Levando Leozera para conhecer o bom velhinho, escreve o cantor e compositor na legenda

Desde a morte trágica de Marília, Murilo passou a ter guarda compartilhada do filho com a avó materna da criança, Ruth Moreira. O papai coruja segue esbanjando carinho e afeto nas redes ao compartilhar os momentos com Léo.