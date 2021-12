Graciele Lacerda relembra polêmica após separação de Zezé Di Camargo e Zilu: - Machuca dizer que eu destruí o casamento

09/12/2021 | 13:11



Nesta quinta-feira, dia 9, a Netflix disponibilizou a série documental É O Amor: Família Camargo, que promete se aprofundar nos dramas da polêmica família de Zezé Di Camargo - desde o sequestro de Wellington Camargo, até problemas com depressão e o tão falado divórcio de Zezé e Zilu Camargo. Os depoimentos sobre o tema, inclusive, contaram com uma fala da empresária, que desabafou sobre a decisão de terminar o relacionamento com o cantor:

- Eu não ficaria no casamento da maneira com que estava sendo. Imaginar que ele é infiel é uma coisa. Você ver a infidelidade é outra.

A traição, como se sabe, foi com a jornalista Graciele Lacerda, hoje noiva do artista. Em seu próprio depoimento, Zezé conta que não conseguiu evitar se apaixonar pela moça e revela que, quando a polêmica veio à tona, se sentiu como um criminoso:

- Eu me apaixonei pela alma dela. Bateu de frente com tudo o que na cabeça das pessoas era o certo, era o correto. Parecia que nós dois ali éramos os dois maiores bandidos do Brasil.

Já Graciele revela que chegou a pedir até mesmo ajuda divina para não se envolver com o cantor, além de relatar as dificuldades que passou tentando esconder o caso. A noiva de Zezé ainda aponta que o futuro marido sempre foi livre para fazer o que quisesse dentro da relação com Zilu, e que se sentiu ferida pelas acusações de que ela teria destruído o casamento dos dois:

- Eu chorava muito e eu tinha que esconder isso da minha família. A maioria, ninguém sabia. E eu ajoelhava e pedia a Deus pra tirar ele da minha vida. Eu não desejei, não queria isso. Eu me questionava. Ele sempre teve um relacionamento que ele podia fazer fazer tudo. A palavra que machuca é dizer que eu destruí o casamento.

Relacionamento de Wanessa com o pai, a mãe e a madrasta

Outro ponto da série que chama a atenção são os depoimentos sinceros de Wanessa Camargo, que chegou a afirmar que o pai esteve muito ausente durante seu crescimento, e que teve como desafio pessoal tentar não depender do amor dos pais para seguir sua vida:

- Ele [Zezé] estava sempre fora e eu sentia muita falta dele, eu não entendia isso. Eu tive que questionar se eu queria realmente cantar ou [se queria] orgulhar o meu pai, estar mais perto dele. Eu sinto o amor dos meus pais, que eles tem por mim, mas eu preciso me libertar da necessidade de sentir esse amor deles.

A cantora ainda entrega que, mesmo anos depois que a mãe saiu de casa, ainda se sente próxima dela graças a coisas que ela deixou no antigo lar:

- Aqueles bibelôs são dela, a decoração no quarto ainda é dela, ainda tem roupas dela lá. Não é que eu queira como era antes, mas é legar poder ter momentos como os que eu estou tendo, com meu pai. Lembra ele e ela.

Já em relação à futura madrasta, Graciele, a filha mais velha de Zezé admite que, no começo, não se dava muito bem com a jornalista, mas que a relação melhorou quando ela decidiu se abrir para conhecer melhor a escolhida de seu pai:

- Quando eu resolvi realmente ter uma relação com ela, foi muito verdadeiro. Foi muito: Eu não quero mais confusão, eu não quero mais briga. Ela faz meu pai feliz, eu tenho que aceitar isso.