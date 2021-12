Monte Verde no verão: confira o que fazer na região

Redação

Do Rota de Férias



09/12/2021 | 12:55



Embora as pessoas sempre pensem no distrito mineiro como um destino de inverno, Monte Verde no verão também reúne atrações divertidas para quem viaja em família ou casal.

Situado a menos de 200 quilômetros de São Paulo, o distrito de Camanducaia fica encravado em meio aos vales verdes da Serra da Mantiqueira e oferece ótimas opções para quem busca contato com a natureza. De quebra, nessa época, Monte Verde recebe menos turistas e pode ser aproveitada sem aglomeração.

Outra dica importante é que, nessa época, os preços ficam mais acessíveis, tanto nas diárias dos hotéis como nos atrativos turísticos.

O que fazer em Monte Verde no verão

Confira algumas opções de passeios em Monte Verde no verão.

Avenida Monte Verde

A famosa Avenida Monte Verde abriga as principais opções de bares e restaurantes locais, que servem desde sequências de fondue até pratos mineiros, massas e outras delícias. Quem anda pela região também se depara com lojas de artesanato, produtos regionais e roupas, chocolaterias e receptivos que realizam passeios pelas montanhas e atrações que circundam a Serra da Mantiqueira.

—

IceBar

Ainda no centrinho, vale a pena visitar o IceBar, que oferece uma experiência a -15ºC, com direito a drinques servidos em copos de gelo e música em meio a esculturas. O local ainda conta com uma das maiores pistas de patinação do Brasil, com 200 metros quadrados para a galera se divertir.

—

Parque Verner Grinberg

Para quem deseja entrar em contato com a natureza, vale a pena explorar as trilhas do Parque Verner Grinberg, que levam a pontos como a Pedra Redonda, o Chapéu do Bispo e o Pico do Selado. Deles, é possível fazer lindas fotos da região.

—

Fazenda Radical

A Fazenda Radical é perfeita para curtir Monte Verde no verão. O local conta com atividades como passeio de quadriciclo, tirolesa, arco e flecha e falcoaria.

—

Parque Oschin

Com 45 mil metros quadrados de área verde, o Parque Oschin conta com playgrounds, lago e pequenas trilhas. É um lugar perfeito para um piquenique.

—

Restaurante O Alquimista

Vale a pena visitar o restaurante O Alquimista, comandado pelo experiente chef Edu Cardoso. Ele está entre os mais bem avaliados de Monte Verde.

—

Além de visitar Monte Verde no verão, confira também o que fazer no distrito mineiro no outono e na primavera.

Onde ficar em Monte Verde

O Rota de Férias preparou uma lista especial para quem ainda não sabe onde ficar em Monte Verde. Confira neste post sete opções de hotéis e pousadas charmosas na região.

—

Siga a cobertura de nossos repórteres no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories repletos de informações.

Além de visitar Monte Verde no verão, confira também o que fazer no distrito mineiro no outono e na primavera.