Bárbara Evans não se preocupa com ganho de peso na gravidez: Não pense nisso agora

09/12/2021 | 12:10



Bárbara Evans se mostrou despreocupada com o peso ao interagir com os fãs no Instagram, na última quarta-feira, dia 8. A modelo está na vigésima semana de gestação e, após ser questionada por uma seguidora, compartilhou que está com dez quilos a mais e se sente feliz consigo mesma. Através da caixinha de perguntas, ainda aconselhou uma internauta que estava preocupada por ter ganhado oito quilos com a gravidez:

Não pense nisso agora, se você estiver bem de saúde, aproveite ao máximo sua gravidez!! Depois você pensa nisso.

Após compartilhar seu peso atual, a modelo foi bombardeada com críticas onde os internautas questionavam se o fato dela ter ganhado em média dois quilos por mês era saudável:

Mas engordar não é bom pra gravidez nenhuma! Tem o lance da pressão alta! Gente o nenê não tem 500 gramas e as pessoas já estão com dez quilos a mais. No final da gravidez, 30???

A modelo decidiu expor os comentários em sua rede social e rebateu:

Minha pressão está ótima e minha saúde também. Não me lembro de ninguém falando que o peso que engordamos é o peso do bebe. A gente come porque tem vontade!! Se a saúde está boa e depois eu vou ter que correr atrás do prejuízo, porque você se preocupa tanto? Fique tranquila e faça você sua dieta, rebateu a modelo.

Na sequência, Bárbara afirmou que faz acompanhamento médico e pratica exercícios físicos diários. Ainda incomodada com as críticas, postou uma série de desabafos onde alfinetava os fãs e esclarecia os fatos a respeito de sua primeira gravidez:

Estou com saúde, estou ótima, estou me sentindo ótima, fazendo os exercícios. Quando quero comer saudável como, quando não quero, não como. Quero comer besteira eu como e pronto. Estou me sentindo disposta, estou maravilhosa.

Para finalizar, a modelo deixou um recado aos fiscais de peso:

Se vocês estão com saudades daquela Bárbara magricela que pesava 48 quilos, fiquem na paz de Deus. Assim que a Aylinha sair, mamãe vai fechar a boca, tá bom? Depois de três meses vocês vão começar a ver a Barbara magra de novo. E quem duvida, fique de olho para ver como a mamãe é focada.