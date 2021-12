Britney Spears ganha o direito de cuidar de suas próprias finanças: Tem o poder fazer o que quiser

09/12/2021 | 12:10



Britney Spears está retomando o controle sobre sua vida! A revista Variety divulgou que agora a cantora tem a liberdade de assinar seus próprios documentos e cuidar de todas suas finanças, seus imóveis e outros bens materiais.

O advogado de Britney, Matthew Rosengart, teria ido até o tribunal de Los Angeles para receber algumas orientações sobre a liberação.

Britney depois de 13 anos sendo tutelada pelo pai, Jamie Spears, é agora uma mulher independente, capaz de redigir seus próprios documentos.

A revista divulgou ainda que o advogado da cantora afirmou que agora ela tem o poder de fazer o que ela quiser.

O contador John Zabel foi indicado pela juíza para continuar com poderes administrativos limitados até o dia 19 de janeiro de 2022, data da próxima audiência do caso de Britney. Em janeiro, novos assuntos de contabilidade devem ser discutidos para que a cantora tenha total controle do próprio dinheiro.