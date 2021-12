Promoção sorteará carro Tesla, de R$ 500 mil; veja como participar

Da Redação

33Giga



09/12/2021



A KaBuM! iniciou suas promoções de Natal e lançou o sorteio Super Máquina 2021. Nele, o e-commerce sorteará um carro Tesla e um supercomputador – para participar, você pode visitar o site https://www.kabum.com.br/hotsite/supermaquina.

Para o Super Máquina 2021, é possível ganhar um cupom apenas baixando o app do e-commerce em sua loja de aplicativos (Android ou iOS). Outra forma de concorrer aos prêmios é realizando compras acima de R$ 200 e ainda dobrar as chances comprando no aplicativo, pagamento via PIX , sendo cliente Prime Ninja ou adquirindo os produtos das marcas patrocinadoras: Intel, Logitech G e Kingston Fury.

Confira, abaixo, destaques do Natal Ninja para presentear e participar da Super Máquina 2021.

Nintendo Switch 32GB, 1x Joycon , Neon Azul/Vermelho

O console Nintendo Switch permite jogar os jogos que quiser, onde e como quiser. Inclui o console Nintendo Switch e a base na cor preta, contrastando com os controles Joy-Con direito e esquerdo, um vermelho e o outro azul.

Versátil, o Nintendo Switch se transforma de console doméstico a portátil num piscar de olhos, podendo ser utilizado de várias formas diferentes. Além disso, o console conta com os controles Joy-Con que permitem total flexibilidade no jogo. Por R$ 2.199,90 à vista no PIX.

All In One LG Intel Celeron N4100, 4GB, 500GB, 21.5´, Windows 10 Home, Branco

O computador All In One da LG vem com processador Intel Celeron N4100, clock de 2.4 GHz, Quad-Core e 4MB de cache. Sua tela tem 21.5 polegadas e resolução Full HD (1920×1080) para melhor definição e mais clareza nas imagens reproduzidas.

O All In One vem com LG 22V280, que não deixa o usuário se preocupar com ruídos. O usuário também conta com a opção de dobrar a Memória RAM e o Armazenamento HDD, podendo chegar até 8GB e 1TB, respectivamente. Por R$ 2.199,90 à vista no PIX.

Monitor LG 29′ IPS, Ultra Wide , Full HD, HDMI, VESA, Ajuste de Ângulo, HDR 10, 99% sRGB, FreeSync

O monitor LG UltraWide 29 polegadas possui resolução Full HD (2560×1080) e oferece 33% mais espaço de tela comparado a monitores convencionais. Compatível com HDR10 padrão do setor, o monitor suporta níveis específicos de cor e brilho que excedem as capacidades dos aparelhos comuns.

Com 99% de cobertura do espectro SRGB, é uma excelente solução para fotógrafos, designers gráficos, que necessitam de alta precisão de cores. Sua base curvada aprimora a estabilidade para a obtenção de um desempenho confiável, podendo ser ajustada para alterar a inclinação do monitor para que haja uma experiência mais confortável de visualização. Por R$ 1.199,90 à vista no PIX.

Smartphone Motorola Moto G30, 128GB, RAM 4GB, Octa -Core, Câmera Quádrupla, 5000mAh, Dark Prism

Com o smartphone Moto G30 é possível tirar fotos mais claras e nítidas em alta resolução, devido à quad câmera com sensor de 64 MP. O aparelho também permite jogar, ver filmes e fazer videochamadas em uma tela Max Vision HD+ de 6,5 polegadas, que proporciona uma visualização ampla graças à proporção de 20:9.

Com uma bateria de 5000 mAh, o smartphone Moto G30, pode ficar até 2 dias sem recarregar. Por R$ 1.459,00 à vista no PIX.

Headset Gamer HyperX Cloud Stinger , Drivers 50mm, Múltiplas Plataformas, P2 e P3

O Cloud Stinger é um modelo licenciado oficialmente pela Xbox, com fones que giram 90°, leve e apoio confortável em torno do pescoço durante os intervalos de batalhas.

Traz ainda a tecnologia premiada da espuma memory foam, com drivers de 50mm, controles em aço de alta qualidade e cancelamento de ruído do microfone, que gira para ser silenciado. Por R$ 229,90 à vista no PIX.