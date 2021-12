Jessie J desabafa após aborto: Só precisava chorar e estava sozinha

09/12/2021 | 11:10



Jessie J usou o Instagram para falar como tem sido difícil encarar o aborto espontâneo que sofreu há cerca de duas semanas. Em um relato tocante, a cantora disse que se sentiu sozinha e admitiu que foi levada por um sentimento de que a vida continua e, por isso, relatou o acontecido horas depois ao público.

Publiquei sobre a perda do meu bebê poucas horas depois que me contaram. Reagi em modo de trabalho. É seguro dizer que às vezes coloco mais energia na criação de um processo doentio de minha própria dor na frente de uma câmera, do que reconhecendo atrás de uma em tempo real. A mentalidade de 'o show deve continuar' reagiu antes que o humano em mim o fizesse. Devo justificar ao público o meu show de amanhã, e explicar ao mundo porque eu posso estar um pouco fora', foi meu primeiro pensamento. Ou 'Devo transformar isso em algo inspirador, sei que vou ficar bem, momento forte, porque sou eu, certo?. A verdade é que eu só precisava chorar, porra, cair nos braços de alguém e soluçar. Mas na hora eu estava sozinha. Eu não havia processado nada. Nem tinha ideia do que estava prestes a passar não apenas emocionalmente, mas fisicamente depois desse show, disse ela.

Jessie afirmou ainda que só agora consegue entender a importância do aborto ser falado abertamente:

Agora realmente entendo por que as mulheres falam com tanta frequência sobre a necessidade de o aborto ser falado mais abertamente. Como eu aprendi agora que é o que as pessoas sabem sobre aborto espontâneo (incluindo eu mesma antes das últimas 2 semanas), a menos que você pessoalmente tenha experimentado isso. O que as pessoas pensam que é, na verdade não é um reflexo verdadeiro do que realmente é. Como as pessoas podem apoiar quando não sabem? Nunca passei por dor e trauma ou senti uma solidão como essa. Isso me mudou para sempre. Na forma mais dolorosa, mas bonita. É colocar a vida em perspectiva de uma forma que nada mais fez.

Ela ainda mandou uma mensagem de apoio para as mulheres que sofrem com o mesmo:

Lamento se você já passou por isso sozinha ou com um parceiro amoroso, ou se está passando por isso agora, em qualquer fase da gravidez. Perder seu bebê é uma das piores sensações do mundo. Eu sofro por você. Se eu pudesse, eu levaria comida para você, seguraria você durante a dor física, eu sei que é necessário mais do que um texto de fique firme, agora. Acho que estou aqui para dizer a qualquer pessoa que não tenha ouvido isso, você pode ficar mal. Você tem permissão para chorar. Está permitida ser fraca. Deixe-se ficar exausta pela dor e pelo sangramento e pela dor que mal tem espaço para existir. Você tem permissão para fazer isso da maneira que você precisar. Às vezes, a vida apenas nos chama para sermos humanos. Sabemos que haverá sol, mas não podemos evitar a chuva.

E, por fim, usou novamente o Instagram Stories para agradecer:

Agradeço a todos que continuam me mandando mensagens, ligações, videochamadas. Ainda que eu não responda sempre, por favor, saiba que eu vejo e que eu sinto você. Ler Eu te amo, eu estou aqui por você tem me confortado. Obrigada por serem gentis, pacientes e compreensivos. Obrigada por me simplesmente me amarem, me apoiarem e me segurarem abertamente.