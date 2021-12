Prêmio Multishow faz homenagens a Marília Mendonça e Paulo Gustavo

09/12/2021 | 10:35



Muita emoção, nostalgia e risos tomaram conta do Prêmio Multishow na noite desta quarta-feira, 8. Como era esperado, Xuxa Meneghel abriu os trabalhos, descendo da tradicional nave, com um modelito trabalhado nos anos 1980. Com os hits Lua de Cristal e Arco-íris, a eterna rainha dos baixinhos arrancou suspiros dos telespectadores e da plateia ao surgir com a cachorrinha Doralice no colo, ao lado de Juno, Sasha e João Figueiredo. "Sasha, amor da minha vida, vem na nave comigo! Beijinho, beijinho, tchau, tchau", disse Xuxa.

Além do momento retrô, o Prêmio Multishow trouxe a estreia de Juliette Freire, vencedora do Big Brother Brasil 21. Ela cantou Vixe que Gostoso, uma das canções do álbum que lançou neste ano. Outro ponto alto da premiação foi a homenagem a Marília Mendonça, que morreu no mês passado em um acidente de avião, e ao ator Paulo Gustavo, devido a complicações da covid-19, em maio de 2020. Os produtores apresentaram um compilado de grandes momentos do humorista na celebração, desde 2011.

Entre os vencedores desta edição da premiação, destaque para Marina Sena, Israel & Rodolffo e Anitta.

VENCEDORES DO 'PRÊMIO MULTISHOW 2021

Dupla do ano

- Anavitória

- Henrique e Juliano

- Israel e Rodolfo - vencedores

- Jorge e Mateus

- Zé Neto e Cristiano

Performance do ano

- Anitta

- Gusttavo Lima

- Ivete Sangalo - vencedora

- Luísa Sonza

- Pabllo Vittar

Grupo do ano

- Gilsons

- Grupo Menos é Mais

- Lagum - vencedor

- Os Barões da Pisadinha

- Sorriso Maroto

Hit do ano

- Batom de Cereja (Israel e Rodolfo) - vencedores

- Baby me Atende (Matheus Fernandes e Dilsinho)

- Deixa de Onda (Dennis, Ludmilla e Xamã)

- Meu Pedaço de Pecado (João Gomes)

- Tipo Gin (Kevin O Cris)

Experiente

- João Gomes

- L7nnon

- Marina Sena - vencedora

- Matheus Fernandes

- Zé Vaqueiro

Cantor do ano

- Dilsinho

- Emicida

- Ferrugem

- Gusttavo Lima

- Luan Santana - vencedor

Cantora do ano

- Marília Mendonça

Música do ano

- Batom de Cereja (Israel e Rodolffo)

- Girl From Rio (Anitta) - vencedora

- Morena (Luan Santana)

- Calma (Marisa Monte)

- Gueto (IZA)

Clipe TVZ

- Atenção (Luísa Sonza e Pedro Sampaio)

- Girl From Rio (Anitta) - vencedora

- Modo turbo (Anitta, Luísa Sonza e Pabllo Vittar)

- Morena (Luan Santana)

- Rainha da Favela (Ludmilla)

Canção do ano

- Crash (Juçara Marçal) - vencedora

- Me toca (Marina Sena)

- Sonho da Lay (Tuyo part. Luccas Carlos)

Revelação do ano

- Jadsa

- João Gomes

- Marina Sena - vencedora

Álbum do ano

- De primeira (Marina Sena)

- Delta Estácio Blues (Juçara Marçal) - vencedora

- Olho de vidro - Jadsa.