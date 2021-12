Retrospectiva do Tinder em 2021: assuntos, personalidades, músicas e mais

Da Redação, com assessoria

09/12/2021



Com o fim do ano se aproximando, a retrospectiva do Tinder em 2021 relembra como os últimos 12 meses se desenrolaram no aplicativo de namoro, enquanto a Geração Z se jogava na nova realidade do date. Confira!

Principais insights da retrospectiva do Tinder em 2021

2021 foi o ano do 👀

Dentre os emojis usados nas bios do Tinder, um em especial chamou a atenção. O “apenas observando” (👀) teve aumento histórico de 40% em escala global neste ano, mostrando que os membros do app experimentaram uma mistura de otimismo e ceticismo ao longo do ano.

Da vida digital para a vida real

Em 2021, a Geração Z vivenciou encontros online e na vida real após a disseminação das vacinas. Dates por vídeo se tornaram uma forma de primeiro contato, fazendo com que as menções à “videochamada” nas bios do Tinder crescessem 52% globalmente. No entanto, os usuários também procuraram se conectar com pessoas próximas, já focando em um “get together” na realidade. As expressões “pela região” e “por perto” aumentaram 20% nas biografias ao redor do planeta.

Preferência para os primeiros encontros

Na retrospectiva do Tinder em 2021, foi possível ver que os primeiros encontros se tornaram mais sobre fazer atividades em conjunto do que sair para quebrar o gelo. Isso sem contar que os usuários preferiram contatos mais pessoais, para realmente se conhecerem. Nesse sentido, houve triplicação no número de menções a “fazer trilha” e “ir à uma cachoeira” nas bios, além de outras sugestões de atividades em meio à natureza para encontrar o date.

Causas sociais em alta

Engajados que só, a Geração Z brasileira se posiciona em suas bios. #EleNão foi um dos termos mais usados ao longo do ano, enquanto “CPI” teve pico de citações em maio. Outro tópico relacionado à pandemia e à política, “cloroquina” foi assunto no app, crescendo em menções mais de 100x desde o início de 2020 até maio de 2021. Mas o posicionamento vai muito além, sendo Vegetarianismo, Feminismo, Veganismo, Amantes dos animais e LGBTQIA+ as causas mais citadas.

Vem de Pix

Grana foi um tópico que não ficou de fora nem mesmo no Tinder. Tanto é que “Pix”, a novidade financeira de 2021, foi um dos termos mais usados em bios ao longo do ano. Em seguida, aparece “gasolina”, uma vez que o combustível causou comoção na reta final desse ano por conta da alta nos preços.

Comprovante de vacinação

Em julho, à medida que a imunização avançava no País, o termo “vacinado” cresceu seis vezes nas biografias dos perfis e “vacinada”, cinco vezes. Já em agosto, menções a “imunizado” apresentaram alta de 300%, e o uso de “imunizada” foi 280% maior.

Valorização do simples

Menções a “pequenas coisas” aumentaram 30% neste ano nas bios do Tinder, sendo uma forma que os membros encontraram para mostrar o quanto valorizavam as pequenas alegrias da vida. Contudo, os brasileiros expressaram esse sentimento sem deixar os memes de lado, usando frases como “Mó paz” e “É sobre isso, e tá tudo bem”.

Rankings da retrospectiva do Tinder em 2021

Emojis populares nas bios do Brasil

❤ 🔥 😉 🌈 ✨ 🥰 🍻 😅 😂 ✌

Termos virais

#EleNão Pix Mó Paz Gasolina Tá Passada?

Top entretenimento

Friends BBB A Fazenda La Casa de Papel De Férias com o Ex

Top famosos mais citados

Bolsonaro Lula Anitta Virginia Casimiro

Top interesses dos usuários brasileiros

Música Filmes Viagem Fazer amigos Baladeiro/Baladeira Churrasco Games Tatuagens Natureza

Top profissões

Estudante Engenheiro/Engenheira Médico/Médica Advogado/Advogada Psicóloga/Psicólogo

Signos mais citados em bios

Escorpião Peixes Libra Sagitário Leão

