A história de uma cidade. Apontamentos do Estado de São Paulo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/12/2021



Wanderley faleceu há dez anos. Rosimar Zotelli dos Santos preservou a pesquisa do marido, cuidadosamente guardada, com meia dúzia de livros-índice, 114 caixas-arquivo, um cofre de fichas com as fontes pesquisadas, livros, revistas, catálogos e duas caixas com exemplares da principal obra do Wanderley, o livro Antecedentes Históricos do ABC Paulista, edição de 1992 da Prefeitura de São Bernardo.

Esse verdadeiro manancial histórico traz informes das sete cidades, incluindo-se Diadema, cuja base principal está na pasta-arquivo número 15.

O conjunto de pesquisas passa a integrar o Banco de Dados do Diário, já então o principal arquivo de memória do Grande ABC, com todos os exemplares do jornal, desde os tempos do News Seller, ilustrados com os negativos fotográficos de 1971 para cá.

O material sistematizado por Wanderley dos Santos será mostrado a partir de janeiro de 2022, sempre na data do aniversário dos mais antigos municípios de São Paulo, o que inclui a Capital, bairro a bairro.

Antecipamos a divulgação nesta Semana Diadema 2021. Toda documentação do livro História do Município de Diadema faz parte do acervo do Wanderley dos Santos. O livro foi lançado no ano 2000, por autorização e vontade da família: Rosi e os filhos Elídia, Hosana e Wanderley José. Este livro sobre Diadema foi um patrocínio da Faculdade Diadema e Instituto Educacional Stagium, do mantenedor Romeu da Costa Pereira.

Acompanhe-nos na Semana Diadema 2021. Wanderley dos Santos vive na pesquisa que realizou e nos ensina a cada caixa-arquivo aberta e estudada.

VOCÊ SABIA?

Da obra de Wanderley dos Santos: nos tempos do povoado de Acuri, Diadema foi anexado à freguesia de Santo Amaro, fato ocorrido em 30 de junho de 1747.

Em 9 de dezembro de ....

1901 - Na Estação de São Bernardo, hoje Santo André, realizaram-se em 7 de dezembro os exames das escolas públicas regidas pelos professores José A. L. Franco e Alzira de Almeida Leitão, “revelando-se os alunos bastante adiantados”.

À mesa examinadora foi oferecido um delicado

Nota – Nos anos seguintes, as escolas isoladas seriam reunidas no primeiro Grupo Escolar da região, cujo prédio abriga hoje o Museu Municipal Dr. Octaviano Gaiarsa.

Roma, 9 (Agência Havas) – Publicou-se hoje a encíclica de sua santidade exortando os gregos a adotarem a religião católica.

1921- O Corinthians de Santo André disputava o campeonato de futebol da Federação Paulista de Desportos – a outra federação era a Apea (Associação Paulista de Esportes Atléticos).

O Corinthians andreense ocupava a liderança do certame, depois de vencer o União do Cambuci por 2 a 1 (4 a 0 entre os segundos quadros). Ao vencedor seria oferecida a Taça Guaraná Espumante.

1951 – Câmara Municipal de São Caetano aprovava o orçamento do município para 1952: Cr$ 35.355.000,00, um aumento de 30% em relação ao exercício corrente.

São Caetano posicionava-se em quinto lugar entre os municípios paulistas com maior renda, superado por São Paulo, Santos, Campinas e Santo André, ficando à frente de futuros gigantes como São Bernardo, Guarulhos e Osasco – que nem era município ainda.

1971 – Fundada a Feasa (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André), como resultado de esforço conjunto de várias pessoas e obras sociais envolvidas com os problemas dos menores carentes da cidade.

1986 – Viaduto abalado no km 46,5 da Rodovia Índio Tibiriçá paralisa circulação de trens. Havia perigo de desabamento.

1991 – Depois de reformá-la, o Corpo de Bombeiros de São Caetano reinaugura a sede da corporação, localizada à Rua Mato Grosso, no bairro Cerâmica.

Hoje

Dia Nacional do Fonoaudiólogo

Dia Internacional contra a Corrupção

Santos do Dia

Pedro Fourier (França, 1565-1640). Educador e pregador. Fundou a Congregação de Nossa Senhora das Cônegas de Santo Agostinho

João (Juan) Diego Cuauhtlatoatzin (México 1474-1548). Índio nativo.

Gorgônia

Diário há meio século

Quinta-feira, 9 de dezembro de 1971 – ano 14, edição

Futebol –Em Catanduva, Santo André 2, Grêmio Catanduvense 2. Partida noturna, disputada na véspera. Os gols do Ramalhão foram marcados por Maurinho e Ulisses.

Popular – Prosseguia o campeonato de futebol de salão no ginásio antigo do Primeiro de Maio FC, em Santo André: Associação Paroquial 3, Vila Alice 2; Ford-Willys 5, GE 3; Eaton Fuller 3, Sindicato 3.

Municípios Brasileiros

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Indaiatuba, antigo povoado de Cocais, elevado à freguesia em 9 de dezembro de 1830. Separa-se de Itu em 1839.

Pelo Brasil: no Piauí, Arraial, Demerval Lobão, Isaias Coelho e Miguel Leão; em Goiás, Cidade Ocidental e Novo Brasil; no Rio Grande do Sul, Dom Feliciano e Guabiju; no Maranhão, Dom Pedro; no Paraná, Guarapuava e Santa Fé; e no Pará, São Domingos do Capim.