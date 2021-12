Empresa investe para melhorar viagem da região a Minas

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/12/2021 | 08:39



Os passageiros acostumados ao trecho entre o Grande ABC e Belo Horizonte ganham a partir de hoje uma nova, moderna e confortável opção para viagem rodoviária. A cinquentenária viação Santa Maria, com sede em São Bernardo, disponibilizará o recém-lançado Marcopolo G8 1800 DD (double decker), com chassi Scania, que fará diariamente o percurso de ida e volta da região (parte da rodoviária são-bernardense, passando pelos terminais de Santo André e São Caetano) até a capital mineira (incluindo paradas em Betim e Contagem).

O veículo é, inclusive, adaptado para o transporte de PCDs (Pessoas Com Deficiência), com direito a elevador, célula de sobrevivência para o motorista e dispõe de diversas tecnologias tanto para o condutor quanto para os passageiros. De acordo com o gestor de novos negócios da Santa Maria, Luiz Couto, a empresa adquiriu três unidades do ônibus, em investimento de R$ 6 milhões. Este que pega a estrada hoje, às 19h50, rumo a Belo Horizonte – e partirá outro da capital mineira à região quase simultaneamente – dará continuidade a uma operação idealizada a partir do histórico entre o Grande ABC e Minas Gerais.

“São Bernardo, Santo André e São Caetano são três grandes cidades importantes de uma região construída com a migração de mineiros, nos anos de 1960, 1970 e 1980, que vieram de Minas em busca de emprego na região, movidos pela indústria automotiva . Há um ano, estamos apresentando este serviço diferenciado no transporte rodoviário de passageiros, ligando o Grande ABC a Belo Horizonte, Betim e Contagem, excluindo a necessidade de ter que ir ao terminal rodoviário do Tietê, evitando outros tipos de transporte, otimizando tempo de viagem e percurso”, contou Luiz Couto. “A Santa Maria, por mais de 50 anos, transportou funcionários de grandes empresas da região, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável, com menor tempo de percurso. Então, a gente sempre priorizou este tempo de serviço, trazendo conforto para os passageiros.”

O ônibus conta ainda com sistema dedo-duro. O passageiro que não afivelar os cintos de segurança será acusado para o motorista. “Este é o veículo mais moderno, mais seguro e com o maior recurso tecnológico da história da Marcopolo”, finalizou.