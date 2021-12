Desrespeito ao cidadão

Do Diário do Grande ABC



A Zona Azul de São Caetano está irregular. Foi isso o que apontou o TCE (Tribunal de Contas do Estado) de São Paulo, que detectou problemas desde o processo de licitação, ocorrido em 2014. Mesmo assim o cidadão que mora no município e usa as vagas demarcadas é obrigado a pagar 50% a mais pelo serviço desde outubro, quando o governo provisório de Tite Campanella, contrariando recomendação do Ministério Público e decisão da Justiça, graciosamente resolveu contemplar a empresa que opera o serviço, com a generosa gratificação.



O estacionamento rotativo da cidade facilmente poderia se encaixar no termo ‘tempestade perfeita’, que é utilizado para definir uma situação, geralmente desfavorável, na qual uma combinação de fatores contribui para que ela se torne ainda mais grave e venha a culminar em desastre.



O processo começou errado desde a licitação, quando o TCE detectou inconsistências no edital. Mesmo assim teve andamento. Um consórcio, que não foi o primeiro colocado, acabou vencedor por causa da desclassificação de outros concorrentes. Este grupo foi desfeito e uma das empresas que o integravam seguiu explorando o serviço.



Chegou-se aos dias atuais e juntou-se ao caso o fator Tite Campanella que, generosamente, resolveu atender solicitação feita pela permissionária assinando um acordo para lhe conceder aumento de preço.



Agora, quando a 2ª Câmara do TCE declara que o contrato fechado sete anos atrás é inválido, o governo temporão, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, que foi a pasta que concedeu o pomposo aumento, timidamente diz que não vai se pronunciar sobre o caso, pois não foi notificada.



O que se espera é que quando for avisada tome uma atitude em favor dos moradores do município. Que mostre quem é que manda. Que não mantenha essa postura de indiferença e que respeite o direito dos são-caetanenses.