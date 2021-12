Evento escancara isolamento de Tite

Do Diário do Grande ABC



09/12/2021 | 05:44



O isolamento do prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), ficou escancarado ontem, após coletiva de imprensa convocada para avaliar balanço administrativo da gestão do chefe do Executivo. Durante o evento, Tite esteve praticamente sozinho, já que não foi acompanhado por integrantes da administração. Nem o líder do governo na Câmara, Gilberto Costa (Avante), ou o presidente da Casa, Pio Mielo (PSDB), foram convidados.O fato foi debatido nos bastidores da política na cidade, onde a avaliação foi mesmo de que o prefeito interino está cada dia mais isolado. Cenas da coletiva de imprensa mostram Tite em cima do palco, sozinho. Nada mais simbólico.

Homenagem

Presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) recebeu homenagem do IBVG (Instituto Brasileiro de Verificação de Gestão de Desempenho e Opinião), em solenidade que ocorreu ontem, em Brasília. O tucano foi reconhecido por seu desempenho e ações frente à gestão pública. A premiação contempla o trabalho desenvolvido pelo presidente Pedrinho Botaro, que alcançou considerável performance nos últimos dois anos, conforme análise do IBVG.

Cronos

Durante fala em defesa da gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB), o líder do governo na Câmara de São Bernardo, Ivan Silva (PP), cometeu gafe ao trocar o nome da nova variante da Covid-19, que preocupa o mundo. Quando fazia sua explanação, em duas ocasiões Silva chamou a variante de “cronos”, ao invés do nome oficial e correto da cepa: ômicron. Essa não foi a única vez em qaue Ivan Silva se utilizou da palavra, no plenário, e encenou passagens cômicas e até constrangedoras. Em sessão no fim do mês de novembro, ao tentar defender o projeto do colega Julinho Fuzari (Cidadania), que quer impedir instalação de banheiros multigêneros na cidade, o líder de governo utilizou até palavras de baixo calão para impor sua opinião.