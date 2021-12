Câmara define futuro de Claudinho amanhã

Daniel Tossato



09/12/2021 | 04:41



A Câmara de Rio Grande da Serra define amanhã o futuro do prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB), quando os vereadores votam os relatórios das duas comissões processantes que atuam para cassar o mandato do chefe do Executivo. Ontem, os integrantes dos dois blocos aprovaram os documentos preparados após o período de apuração das denúncias.

Em sessões extraordinárias, uma às 9h e outra às 11h, os parlamentares realizaram a leitura da documentação, o que durou cerca de quatro horas. Um dos relatórios, elaborado para apurar a falta de respostas do Executivo a requerimentos de vereadores com pedidos de informações, foi aprovado por unanimidade. Já a outra ação, que investiga possível fura-fila da Covid-19, obteve dois votos favoráveis e um contrário.

Com a aprovação dos dois relatórios, os documentos deverão ser apreciados pelos vereadores amanhã, na Câmara. Caso sejam acatados pelos parlamentares, Claudinho da Geladeira deverá ter o mandato cassado. Para isso, são necessários dois terços dos votos da casa, o que significa nove vereadores, número exato dos que fazem oposição ao tucano.

Conforme o vereador Claudinho Monteiro (PTC), um dos oposicionistas e presidente da comissão que apura a falta de respostas aos requerimentos, a aprovação dos relatórios mostra que o prefeito pode ter realizado ações que esbarraram em crime de responsabilidade.

“Creio que tanto eu como os demais membros da comissão trabalhamos com a maior lisura e respeito, ao contrário do prefeito, que não respeitou as comissões, tratando tudo de qualquer jeito. Aliás, no mesmo nível do governo dele, desrespeitoso”, declarou Claudinho Monteiro.

O prefeito Claudinho da Geladeira perdeu a governabilidade logo após assumir o cargo, no início do ano. Em meio a uma atuação errática, ele entrou em rota de colisão com o principal fiador de sua campanha, Carlos Augusto César, o Cafu, ex-marido da vice-prefeita Penha Fumagalli (PTB).

Desde então, Claudinho não teve vida fácil na Câmara, onde encontrou ambiente hostil para aprovar os principais projetos do Executivo. Um dos sintomas é que, desde o início do mandato, ele não conseguiu sequer indicar o líder do governo na casa.

Advogados que atuam na defesa do prefeito sustentam que conseguirão reverter os processos envolvendo Claudinho da Geladeira.

Por meio de nota, o governo de Claudinho alegou que os argumentos elencados nos relatórios são frágeis, “A gestão de Rio Grande da Serra informa que não tomou conhecimento dos relatórios aprovados pelas comissões. No entanto, acredita que não há motivo para o prefeito Claudinho da Geladeira ser cassado, já que é um homem sério, honesto e que foi eleito legitimamente pela maioria da população do município”, afirmou.



FORA DA CADEIRA

Caso seja cassado, não será a primeira vez que o tucano ficará fora da cadeira do Executivo. Em setembro, Claudinho já havia sido afastado, mas voltou em menos de 24 horas ao comando da cidade por decisão da Justiça.

Quando retornou, o prefeito confirmou que faltava diálogo com a Câmara e que tentaria buscar estreitar laços com os vereadores, o que acabou não ocorrendo. Desde então, o desgaste junto ao Legislatvo se ampliou.