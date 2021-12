Nubank chega ao mercado valendo US$ 41,4 bi; BDRs são precificados em R$ 8,36

08/12/2021 | 20:53



Com suas ações precificadas em US$ 9 e a venda de 289 milhões de ações, o Nubank chega ao mercado avaliado em US$ 41,478 bilhões, ou R$ 229,5 bilhões, se considerado o câmbio de hoje. É bem menos do que os US$ 51 bilhões esperados quando o neobanco protocolou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), no começo de novembro, mas ainda assim, o Nubank chega ao mercado valendo mais que os demais bancos brasileiros.

A oferta poderia contemplar até 317,7 milhões de ações, o que elevaria a avaliação de mercado do Nubank a US$ 41,7 bilhões. Entretanto, o banco vendeu apenas os papéis da oferta-base.

O Nubank afirmou que, na oferta internacional, garantiu aos compradores um direito de comprar, em até 30 dias, mais 28,5 milhões de ações. Ao mesmo tempo, segundo a fintech, o montante de papéis da oferta-base pode ser reduzido dado que parte deles se refere aos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) que serão negociados na B3.

Os papéis brasileiros foram precificados em R$ 8,36 cada. Cada BDR representa um sexto dos papéis que serão negociados na Bolsa de Nova York. O início das negociações em Nova York é nesta quinta, 9. Na B3, as negociações se iniciam na sexta, 10.