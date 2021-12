R$ 45 mil de salário: site aponta profissões que serão tendência em 2022

Da Redação

Do 33Giga



08/12/2021 | 17:55



O mercado de trabalho foi um dos setores mais impactados pela crise nos últimos dois anos. E apesar dos efeitos econômicos respingaram em diferentes áreas, naturalmente, algumas sofreram menos que outras.

Levantamento realizado pela The Bridge mostra que as áreas de tecnologia da informação, vendas, finanças, digitalização e recursos humanos são tendências para o próximo ano. O mercado de trabalho informatizado, de acordo com o estudo, estará em alta.

“Não é segredo para ninguém que a tecnologia foi a grande protagonista durante os tempos de isolamento social e home office”, afirma Irina Bezzan, Managing Director da The Bridge. “Se, por um lado, a pandemia levou muitas pessoas ao desemprego, por outro, ela também fez o mercado valorizar profissões relacionadas aos avanços tecnológicos.”

Partindo desse pressuposto, 33Giga e a The Bridge mostram profissões que são destaque dentro de setores do mercado de trabalho e seus respectivos salários em 2022.

1. Tecnologia

Analista de Telecomunicações: R$ 4 mil a R$ 7,6 mil

Javascript: R$ 4 mil a R$ 13 mil

Arquiteto de Soluções: R$ 8,5 mil a R$ 14 mil

Líder Especialista de Business Intelligence: R$ 7 mil a R$ 11,5 mil

Gerente de Segurança da Informação: R$ 16 mil a R$ 22 mil

Gerente Sênior de Tecnologia: R$ 17,5 mil a R$ 28 mil

2. Vendas

Executivo de Vendas: R$ 3 mil a R$ 8 mil

Coordenador de Vendas: R$ 6 mil a R$ 15 mil

Gerente de Contas: R$ 8 mil a R$ 30 mil

Gerente Regional de Vendas: R$ 10 mil a R$ 23 mil

Gerente de Desenvolvimento de Negócios: R$ 8 mil a R$ 30 mil

Gerente Nacional de Vendas: R$ 15 mil a R$ 35 mil

3. Financeiro

Analista/Superintendente ou Gerente de Back Office: R$ 4 mil a R$ 45 mil

Gerente de Relacionamento Corporativo: R$ 12 mil a R$ 26 mil

Analista de Crédito: R$ R$ 3 mil a R$ 12 mil

Analista de Banco de Investimento: R$ 6 mil a R$ 20 mil

Analista de Risco de Mercado: R$ 5 mil a R$ 23 mil

Trade Finance Associate: R$ 13 mil a R$ 23 mil

4. Digital

Analista ou Gerente de E-commerce: R$ 4 mil a R$ 20 mil

Gerente de Vendas: R$ 13 mil a R$ 26 mil

Executivo de Vendas Digital: R$ 4,5 mil a R$ 17 mil

Especialista de Marketing Digital: R$ 6 mil a R$ 9 mil

Gerente de Mídia Digital: R$ 12 mil a R$ 20 mil

UX Designer: R$ 5 mil a R$ 10 mil

5. Recursos Humanos