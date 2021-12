Para Guedes, covid-19 está 'inteiramente sob controle' no Brasil

08/12/2021 | 17:16



Apesar de haver ainda incertezas sobre a disseminação da variante Ômicron do novo coronavírus no mundo inteiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira, 8, que a pandemia de covid-19 está totalmente controlada no Brasil. "Nossa vacinação em massa avançou e já protegemos 80% dos brasileiros (adultos) com duas doses. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença está sob controle, inteiramente sob controle. Os brasileiros estão voltando a trabalhar de forma segura", afirmou, em participação virtual em evento da Apex em Miami, pela manhã.

A gravação do evento só foi disponibilizada no período da tarde.

De acordo com dados divulgados na terça-feira, 7, pelo Consórcio de Imprensa, do qual o jornal O Estado de S. Paulo faz parte, o Brasil tem um total de 137.628.806 pessoas, ou 64,5% da população, com o ciclo vacinal contra a covid-19 completo.

Em meio a uma queda de braço com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre restrições contra a covid-19 nas fronteiras, o governo anunciou na terça-feira a edição de uma portaria para colocar quem chega ao Brasil sem estar vacinado contra covid-19 em quarentena de cinco dias.

Os imunizados, por sua vez, não precisarão do isolamento. Os viajantes ainda precisarão apresentar um teste RT-PCR negativo feito 72 horas antes de entrar no País.