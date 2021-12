Ana Maria Braga dá puxão de orelha em assistente durante Mais Você

08/12/2021 | 17:11



Ana Maria Braga ficou levemente irritada durante o Mais Você desta quarta-feira, dia 8. A apresentadora, junto de Ju Massaoka, fez o desafio da corda com bolinhas, que consiste em passar bolas coloridas por duas cordas, próximas uma das outra, e acertá-las dentro de copos.

No entanto, enquanto se preparava para começar, um de seus assistentes foi ajudá-la e parece que não deu muito certo!

Primeiramente, ela pediu para que alguém alinhasse as cordas. Depois, um dos profissionais do programa foi colocar uma das bolinhas em cima dos cabos, para que ela começasse o desafio, mas a estrela não gostou do jeito que ele fez a tarefa.

- Não faz assim, menino, que isso... Não empurra a bola não, você tem que dar um tequinho nela, disse.

Após essa situação, a loira adorou o jogo e gargalhou enquanto brincava, conseguindo completar o desafio.

- Enchi todos os copos, duas bolinhas em todos eles, afirmou em tom divertido.