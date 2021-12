Ticiane e Helô Pinheiro aparecem de looks brilhantes

08/12/2021 | 17:11



Na útlima terça-feira, dia 7, Ticiane Pinheiro compartilhou um vídeo dançando com sua mãe, Helô Pinheiro. O que roubou a cena na verdade foram os looks das duas, que investiram em muito brilho. As duas usaram looks inteiros prata e brilharam muito no Instagram. Foi brilho da cabeça aos pés, literalmente!

A roupa das duas foi usada para gravar o especial de fim de ano do programa A Hora do Faro. Elas encantaram os internautas com a dança e também com o brilho.

Lindas, escreveu uma seguidora.

Tal mãe, tal filha, comentou outro.

Para completar Ticiane escreveu no post que a inspiração do dia foi a dupla As Marcianas. Inclusive, o vídeo postado contou com a música da dupla.