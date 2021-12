Simaria nega ter ficado com Gui Napolitano: Não sei nem quem é

08/12/2021 | 17:11



Na noite da última terça-feira, dia 7, Simone e Simaria abriram uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e responderam algumas curiosidades de seus fãs.

E, entre as perguntas feitas, um seguidor gostaria de saber se Simaria já teria ficado com o ex-participante do Big Brother Brasil, Guilherme Napolitano, após alguns boatos surgirem nas redes - os dois estiveram presentes na Farofa da Gkay, festa da influenciadora Géssica Kayane, que aconteceu em Fortaleza.

- Não sei nem quem é esse vaso da igreja. Eu já disse a vocês, eu tô correndo de homem. Eu tô correndo de satanás de homem. Evite e me ignore, obrigado, brincou a cantora.

A sertaneja permanece solteira desde agosto, quando anunciou o fim de seu casamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig, com quem tem dois filhos, Giovanna e Pawel.

Lembrando que Gui também se separou recentemente de Catherine Bascoy, após oito meses de namoro. No final de outubro, a influenciadora fez uma postagem no Instagram anunciando o término e afirmando ter sido traída e humilhada pelo ex-bbb.

Além dos boatos do possível affair, a Farofa da GKay também rendeu momentos de tensão para a sertaneja. Na madrugada da última terça-feira, dia 7, Simaria subiu ao palco e cantou a música Loka, de parceria com Anitta.

E, durante a apresentação, GKay levou o totem da funkeira, que não estava presente no evento, para que a cantora segurasse. De início, a situação a deixou extremamente sem graça, mas depois resolveu entrar na brincadeira e segurou o objeto enquanto se divertia.

Para quem não sabe, Simaria e Anitta são desafetos declarados. Na época da parceria, as duas protagonizaram uma briga pública, com direito a vazamento de áudios e conversas de WhatsApp. No entanto, ambas continuam cantando Loka e a música segue como um de seus maiores sucessos, com mais de 700 milhões de reproduções no YouTube

Anitta, inclusive, compartilhou o vídeo da apresentação da festa em seu perfil no Instagram.