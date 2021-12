Gisele Bündchen homenageia filho no dia do aniversário dele: Sortuda por ser sua mãe

08/12/2021 | 17:10



Gisele Bündchen utilizou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 8, para parabenizar o seu filho, Benjamin, que completou 12 anos de idade - no feed do Instagram a modelo compartilhou dois cliques com o jovem na praia.

Feliz aniversário meu doce Benny! Você ta crescendo muito rápido! Tenho muito orgulho do menino gentil e amoroso que você é e me sinto muito sortuda por ser sua mãe. Te amo muuuuito, escreveu Gisele na legenda da publicação.

E vários comentários surgiram na imagem.

Benny lindão! Tudo bem lindo pra você, postou Ivete Sangalo.

Como ele está enorme!, cometou uma internauta.

Fotos maravilhosas, parabéns querido, desejou outra.