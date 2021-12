Alec Baldwin fica irritado com paparazzi inconveniente

08/12/2021 | 16:10



Na última segunda-feira, dia 6, o ator Alec Baldwin ficou enfurecido com o paparazzi Jon Levine. Baldwin estava chegando na casa do diretor Woody Allen com sua esposa, Hilaria Baldwin, quando foi abordado pelo fotógrafo.

No vídeo postado por Jon, no Twitter, é possível ver que o ator ignora sua pergunta vai em direção a porta. Porém, o clima fica tenso quando o paparazzi faz outra pergunta a Baldwin e o artista se irrita profundamente.

Para que nada acontecesse, Hilaria não deixa o marido chegar perto de Jon pede para o fotógrafo que vá embora. Antes que o fotografo atendesse o pedido da mulher, ele ainda faz perguntas sobre a morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins.

Inconveniente, né?