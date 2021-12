Obituário - 09 de dezembro de 2021

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

José Lopes de Barros, 93. Natural de Buri (São Paulo). Residia na Vila Amabile Pezzolo, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Adilson Tofanetto, 82. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Vicente Barbosa, 82. Natural São Paulo, Capital. Residia Na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Felipe Mangini, 78. Natural de Santo André. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

José Arnaldo Piagneri, 78. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Zené Teixeira de Miranda, 74. Natural de Itaporã (Mato Grosso do Sul). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Socorro Gomes de Brito, 70. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Advogada. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Ailton da Silva, 67. Natural de Morada (Ceará). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Adriano da Silva, 42. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Promotor de vendas. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juliana Ferreira, 35. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Alceu Sant’Anna, 95. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Manoela Fernandes da Silva, 85. Natural de Pedra do Indaiá (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério do Baeta.

Anália Liara de Carvalho, 84. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Jardim Independência, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Ivone de Brito Costa, 79. Natural de Amargosa (Bahia). Residia no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Jandira Inês Viesser, 77. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

José Umberto Giazzi, 77. Natural de Taiaçu (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Antonio Pereira de Godoy, 75. Natural de Vargem (São Paulo). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

João Kasuoioshi Kawata, 75. Natural de Rubiacea (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Magia Ignes Madureira, 74. Natural de Itobi (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Eustáquio Viana, 73. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Hailton Salvador Duarte, 70. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 5. Jardim da Colina.

Damião Marques de Souza, 68. Natural de Ibipeba (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Phoenix.

Severino Inácio da Silva, 66. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Aristeu Tertuliano, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Maria da Soledade Nunes Carrilho, 60. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

José Oliveira Santos, 56. Natural de Ribeira do Amparo (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Francilene Oliveira da Cunha, 49. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Gomes, em São Paulo, Capital. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Sidney Vinha, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 5. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



D I A D E M A

João Baptista Toquetti, 82. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Maria Alves da Silva, 72. Natural de Floriano (Piauí). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Virgens Gonçalves dos Santos, 67. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Ednaldo Alves dos Santos, 63. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Airton Donizeti Ferreira, 60. Natural de Pontal (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5, em Santo André. Vale da Paz.

José Geraldo Cardoso Damião, 48. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Cemitério de São Francisco (Minas Gerais).



RIBEIRÃO PIRES

Maria Tolezano da Rocha, 89. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 5, em Diadema. Cemitério São José.

David Wendel Vilela, 23. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.