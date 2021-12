MINI elétrico com piscas-piscas embarca em excursão beneficente

Da Redação

Uma das características mais marcantes das festas de final de ano são as luzes ‘piscas-piscas’ natalinas. E elas estão presentes no Festive MINI, um MINI elétrico, enfeitado com 2.000 lâmpadas LED inteligentes da Twinkly. O modelo está viajando para vários locais em todo o Reino Unido, impulsionado pelo projeto de caridade criado por Nicholas Nico Martin.

Tudo começou há três anos, com Nico envolvendo seu MINI com luzes e exibindo-o em sua cidade local de Bracknell, no Reino Unido. No entanto, em dezembro de 2020, com a falta das telas de Natal entregando o espírito festivo, Nico percebeu que poderia usar o MINI como forma de trazer alegria e positividade para as pessoas em suas próprias portas.

Assim nasciua o Festive MINI, que também incentiva a conscientização e recolhimento de mais de € 5.000 para a MS Trust e a Duchenne UK, duas instituições de caridade que significam muito para ele.

“Estou muito feliz por estar de volta com a turnê festiva de caridade com o Festive MINI. Eu soube no ano passado que tinha a oportunidade de animar as pessoas e de levantar fundos para as instituições de caridade que significam muito para mim”, conta.

“Infelizmente, minha mãe foi diagnosticada com Esclerose Múltipla seis anos atrás, e em 2019 fui convidado para surpreender um garoto incrível com o MINI festivo, Marcus Rooks, que foi diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne. Quando vi seu rosto se iluminar de tanta alegria e entusiasmo, percebi que havia criado algo realmente especial. Desde que o conheci e aprendi sobre sua condição, eu quis apoiá-lo de todas as formas que posso.”

Este ano, Nico apresentou um local de caridade para convidados assumido pela Alzheimer’s Society (Sociedade de Alzheimer) e conseguiu o apoio da MINI UK, Festive Lights e da empresa italiana de iluminação inteligente Twinkly, para aumentar a tensão em seu projeto e torná-lo maior e melhor do que nunca, com o objetivo de arrecadar o máximo de dinheiro possível para as três causas especiais.

“Estou muito grato pelo incrível apoio por trás do projeto e das equipes envolvidas neste ano. O Festive MINI é ainda mais emocionante de dirigir e torna todas as minhas viagens do passeio ecologicamente corretas, e as luzes Twinkly controladas pelo aplicativo com as incríveis animações personalizáveis realmente dão ao carro um pouco de magia extra”, acrescenta Nico.