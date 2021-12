'O Plantador de Abóboras', do timorense Luís Cardoso, vence o Prêmio Oceanos 2021

08/12/2021 | 13:21



O Prêmio Oceanos 2021 divulgou seus vencedores nesta quarta-feira, 8. O primeiro lugar ficou com o romance O Plantador de Abóboras, do escritor timorense Luís Cardoso, que é publicado em Portugal pela editora Abysmo. O segundo lugar foi para o livro O Ausente, do brasileiro Edimilson de Almeida Pereira, publicado no Brasil pela Relicário. E a obra O Osso do Meio, do português Gonçalo M. Tavares e publicada em Portugal pela editora Relógio D'Água, conquistou o terceiro lugar.

O Oceanos encerra a temporada de premiações literárias do ano, e os vencedores foram anunciados em uma cerimônia virtual nesta quarta-feira. O evento é realizado em três etapas de votação até chegar aos vencedores. Ao todo, foram 5.953 leituras realizadas pelos três júris que se sucederam na seleção de semifinalistas, finalistas e vencedores.

Integram o júri a angolana Ana Paula Tavares, os brasileiros Itamar Vieira Junior, Julián Fuks, Maria Esther Maciel e Veronica Stigger e os portugueses António Guerreiro e Golgona Anghel. O valor total da premiação é de 250 mil reais, sendo 120 mil para o primeiro colocado, 80 mil para o segundo e 50 mil para o terceiro.

"Mais uma vez, o resultado do prêmio Oceanos nos surpreende positivamente e reafirma a potência da literatura em língua portuguesa. A conquista da premiação por um livro cujo autor é de Timor-Leste é um grande exemplo e muito honra o significado e os objetivos do Oceanos", diz Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural, em comunicado para a imprensa. "Entre os países que falamos e escrevemos em português, pouco conhecemos da produção de livros naquele país. Ao se jogar merecida luz nesta obra e em seu autor, iluminamos mais um pouco o caminho que procuramos, o de gerar intercâmbio entre todas essas literaturas que acabam se tornando uma única voz."