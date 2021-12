Réveillon em Salvador terá festa em rooftop de luxo

Redação

Do Rota de Férias



08/12/2021 | 12:55



Quem pretende passar o Réveillon em Salvador já pode se programar para celebrar a virada do ano em um rooftop com uma das melhores vistas da cidade. Localizado no Centro Histórico da capital baiana, o hotel Fera Palace criou um pacote com hospedagem de três noites, incluindo café da manhã, mais o coquetel na noite do dia 31 de dezembro.

Réveillon em Salvador

O Réveillon do Fera será comemorado com um coquetel exclusivo para hóspedes no rooftop do hotel, das 22h às 2h, com dj, open bar e finger foods assinados pelo Chef Fabrício Lemos. O coquetel terá acesso reduzido e seguirá rigorosamente os protocolos de saúde determinados pelo estado e município.

Com vista deslumbrante para a Baía de Todos os Santos, o rooftop, localizado na cobertura do hotel, tem piscina de borda infinita e uma emblemática cúpula de cobre.

Inspirado no Flatiron Building, em Nova York, nos EUA, o Fera Palace foi o primeiro hotel de luxo de Salvador quando abriu suas portas em 1934. De inspiração Art Déco, o prédio conta com 81 quartos que dispõem de designs distintos, com móveis com forte identidade baiana e que usam materiais regionais, como linho nas cortinas, sisal nos tapetes e algodão para o enxoval.

O pacote de Réveillon em Salvador para duas pessoas está disponível a partir de R $ 10.288 em um Quarto Deluxe. Para quem quer ainda mais luxo, a Tower Suite, a suíte presidencial do hotel, está disponível a partir de R$ 20 mil.