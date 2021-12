LG: caixa de som XBOOM 360 e fones Tone Free chegam às prateleiras

Da Redação

A LG anunciou dois novos dispositivos de áudio no mercado brasileiro. Trata-se de uma nova caixa de som bluetooth portátil (LG XBOOM 360) e uma linha de fones de ouvido (LG Tone Free).

A caixa de som bluetooth LG XBOOM 360 apresenta tecnologia de áudio omnidirecional, luzes multicoloridas em um design inovador, com linhas elegantes. Os modelos FP5 e FP9 do fone de ouvido LG Tone Free contam com cancelamento de ruído, microfone triplo embutido, bateria de alta duração.

A LG XBOOM 360 chega com 120W RMS de potência e com tecnologia de áudio LG em corpo cônico, mantendo a fidelidade sonora em todas as direções e para todos os ouvintes. Com o seu Woofer fabricado em fibra de vidro e tweeters em titânio, a caixa de som bluetooth fornece graves potentes e agudos nítidos.

Ela permite o pareamento com até duas LG XBOOM 360 e com outros dispositivos de áudio da marca, ocasionando em um som ainda mais potente para qualquer evento. A caixa de som acompanha o Modo DJ, no qual o usuário pode brincar com os efeitos sonoros e aplicar em suas músicas favoritas, e controlar até 12.7 milhões de cores com o modo de Luzes Multicoloridas 360.

Tudo isso pode ser realizado por meio do LG XBOOM App, disponível para smartphones nas lojas de aplicativos. Além disso, a LG XBOOM 360 oferece até 10 horas de bateria, possui a função Power Bank e possibilita a conectividade de smartphones via bluetooth e entrada auxiliar P2 e USB.

LG Tone Free FP5 e FP9

Os fones de ouvido LG Tone Free FP5 e FP9 chegam nas cores preto e branco e apresentam recursos que aprimoram a experiência no dia a dia. Como o Active Noise Cancellation (ANC) que permite que o usuário escute exclusivamente o conteúdo que está sendo reproduzido no fone, sem precisar se preocupar com ruídos e barulhos externos.

O microfone triplo embutido entrega a melhor experiência em chamadas, com menos ruídos e vozes mais nítidas tanto em lugares fechados quanto ao ar livre.

Com qualidade de áudio Meridian, os novos modelos Tone Free trazem imersão sonora, processamento de sinal digital e espacial, além de tecnologias que oferecem um som mais envolvente, 3D Sound Stage e graves aprimorados. Outro destaque nesta linha é a certificação IPX4, que torna os fones de ouvido resistentes ao suor e água.

O modelo FP9 ainda conta com a tecnologia de LEDs UVNano na case, que esteriliza os fones e elimina até 99,9% das bactérias em apenas 5 minutos.

Já a funcionalidade Plug & Wireless possibilita com que o usuário conecte seus fones de ouvido a uma gama de dispositivos, mesmo sem recursos Bluetooth, como sistemas de aeronaves, esteiras e consoles de vídeo game. Além disso, garante até 24 horas de bateria, sendo 10 horas de reprodução sem interrupção e mais 14 horas combinadas com carregamento do case. Já o FP5 garante 22 horas, sendo 8 horas de reprodução sem interrupção e mais 14 horas combinadas com carregamento do case.

Os modelos nas cores preto e branco do Tone Free FP5 e FP9 estarão disponíveis no varejo nacional a partir da 3ª semana de dezembro de 2021. O Tone Free FP9 na cor Rose Gold estará disponível no 1º trimestre de 2022.? A XBOOM 360 nas cores Verdejo, Malbec e Moscatel estará disponível no varejo nacional a partir da 2ª semana de dezembro de 2021.?

