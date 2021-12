Patrícia Poeta pode assumir Encontro no lugar de Fátima Bernardes em 2022

08/12/2021 | 12:10



Senta que a fofoca é quente! Ao que parece, os dias de Fátima Bernardes apresentando o programa Encontro podem estar contados. Isso porque, de acordo com o jornalista Alessandro Lo Bianco, a TV Globo estaria tentando um acordo com a apresentadora para deixar a atração a partir de abril de 2022.

Ainda segundo o colunista, a emissora não gostou nadinha da ausência constante de Fátima no programa, no entanto, ela ainda tem um longo contrato, fazendo com que a casa pensasse duas vezes antes de pagar a multa contratual. Para piorar, o estranhamento entre a jornalista e o plimplim teria ampliado por conta dos 15 dias de folga que Bernardes teria solicitado para este mês de dezembro. Lembrando que ela já havia ficado 30 dias em repouso por conta da cirurgia no ombro.

Lo Bianco ainda noticiou que durante o estranhamento de ambas as partes, a Globo apurou que Fátima teria dito insatisfeita para uma pessoa próxima e que não estaria disposta a solicitar sua saída do programa, ou seja, se tivesse que sair, a emissora teria que se responsabilizar pelo rompimento do contrato. Eita!

E não parou por aí! Com a troca de presidência, a decisão de revogar tais flexibilizações da apresentadora teria partido de Paulo Marinho, neto do Roberto marinho e, segundo a coluna, o canal vai tentar negociar primeiro a saída de Fátima da atração. Caso ela não aceite, a emissora estaria pensando em deixá-la terminar seu contrato com um programa semanal, e colocar Patrícia Poeta como apresentadora oficial do Encontro a partir de abril de 2022.

Procuradas pelo ESTRELANDO, as assessorias de imprensa da TV Globo e apresentadora não retornaram o contato até o momento da publicação desta matéria para confirmarem a informação.