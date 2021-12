Fãs torcem para que MC Mirella e ex-noivo de Sthe Matos fiquem juntos, e ele responde: - Não ligo

08/12/2021 | 12:10



Será que as polêmicas de traição que estão rolando dentro de A Fazenda 13 podem resultar em um novo casal aqui fora? Os fãs esperam que sim, e estão torcendo para que MC Mirella e Victor Igoh invistam em um novo romance lado a lado.

Como você acompanhou, a proximidade entre Dynho Alves e Sthe Matos dentro do reality rural incomodou tanto que seus companheiros - Mirella e Victor, respectivamente - decidiram terminar os relacionamentos que tinham com os confinados. Agora, de acordo com o colunista Léo Dias, muitos acreditam que os dois deveriam ficar juntos.

Segundo informações do jornalista, Victor recebeu um convite da própria Gkay para curtir o último dia da badalada festa Farofa da Gkay, e apareceu já sem aliança. Questionado sobre o que achava da torcida dos fãs para que ele ficasse com Mirella, o empresário fez pouco caso da situação:

- A galera pode achar o que quiser. Não ligo. E não tem nada a ver. Acredito que o pessoal está muito nessa vibe do que está acontecendo na Fazenda e aí levantou isso da gente ficar, mas não tem nada a ver. Estou tranquilo, em paz e vou ficar na minha.

Vale lembrar que MC Mirella era casada com Dynho, enquanto Victor e Sthe estavam noivos. Xi?

