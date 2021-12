Pelé está estável e terá alta nos próximos dias

08/12/2021 | 12:10



Quase dois meses após retirar o tumor no colón, no início de setembro deste ano, Pelé voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última segunda-feira, dia 6. Em comunicado enviado ao ESTRELANDO, a unidade de saúde que revelou que o ex-jogador de futebol, de 81 anos de idade, está estável e dando continuidade ao tratamento.

Edson Arantes do Nascimento encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. O paciente está estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias, diz a nota.